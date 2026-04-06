Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile mutlu bir evlilik sürdüren Eda Ece, kızı Mina İpek’i uzun süredir kamuoyundan uzak tutuyordu. İki yıl boyunca kızının yüzünü paylaşmama kuralını koruyan ünlü oyuncu, bu yaklaşımından vazgeçti.
Eda Ece’den sürpriz paylaşım: Mina İpek ilk kez görüntülendi
Kızı Mina İpek'in yüzünü sır gibi saklayan ünlü oyuncu Eda Ece, doğum günü kutlamasında kural bozdu. "En zor ama en güzel iki yıldı" diyen Ece'nin aile karesi sosyal medyada ilgi odağı oldu.Züleyha Öncü
Mina İpek’in yaş günü vesilesiyle bir paylaşımda bulunan Ece, ilk kez kızının yüzünü takipçilerine gösterdi.
Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile yaklaşık dört yıllık birlikteliğini 2023 yılında nikah masasına taşıyan başarılı oyuncu Eda Ece, evliliğini bir bebekle taçlandırmıştı. 4 Nisan tarihinde anne olan ünlü isim, dünyaya gelen kızına Mina İpek ismini vermişti.
Doğumun ardından sosyal medyada paylaşım yapan Ece, "Sabırsız canım kızım aniden doğdu çok da güzel bir gün seçti kendine, gelişiyle bizi çok mutlu etti. Arayan, soran, bizi merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederiz" demişti.
Kariyeri ve sosyal medya üzerindeki etkinliğiyle gündemden düşmeyen 35 yaşındaki güzel oyuncu, kızı Mina İpek'in yüzünü paylaşmama konusundaki kararlılığını bugüne dek titizlikle sürdürdü. Takipçileriyle her anını paylaşsa da kızının mahremiyetini bir "sır" gibi koruyan Eda Ece, bu tercihinin arkasındaki sebebi de geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamayla netlik kazandırdı.
Ünlü oyuncu, merak edilen bu konuyla ilgili şu sözleri kaydetti: "Aslında onun tek sebebi nazar değil. Şimdi ben ekran önü iş yaptığım için, siz de haklı olarak benim haberlerimi yaptığınız için."
"Onun hayatı, kendi istediği gibi ilerlesin diye çok fazla malzeme etmemek adına koymuyorum. Özel hayatta sakladığım yok, sadece çok yayılmasın diye, eşim Buğra da öyle istiyor."
Eşi ve kızıyla bir karesini yayınlayan Eda Ece, paylaşımına duygusal bir yorum yaptı.
"İyi ki doğdun Mina'm. Yazarken gözüm doluyor hayatımın en zor ama en güzel iki yılıydı, bebek büyütmek hem zorlu hem de tarifi olmayan bir sevgi ve mutluluk. Nice güzel yaşların olsun canım kızım, babanla ben seni o kadar çok seviyoruz ki kelimeler yetmez, ömrün hep güzellikle, iyilikle, mutlulukla, kahkahalarla dolsun. İyi ki varsın Mimi'm annen baban hep yanında. Allah tüm çocuklarımızı korusun. Mina İpek 2..." notunu düştü.
Ece'nin paylaşımı kısa sürede takipçileri arasında beğeni yağmuruna tutuldu.