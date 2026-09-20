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Kaynak: Dış Haberler Servisi

İngiliz pop yıldızı Ed Sheeran, ABD turnesinde sahne alan rapçi Macklemore'un "Özgür Filistin" söylemi nedeniyle kadrodan çıkarılmasının ardından başlayan krizin gölgesinde Philadelphia'da sahneye çıktı. Filistin destekçisi grupların stadyum önündeki protestoları ve yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen konsere yalnız çıkan Sheeran, gözyaşlarına hakim olamayarak dinleyicilerinden özür diledi.

"HATALAR YAPIYORUM VE ÇOK ÜZGÜNÜM"

Süreç boyunca zor kararlarla karşı karşıya kaldığını belirten Ed Sheeran, sahnede yaptığı duygusal konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir zaman aktivist bir müzisyen olmak istemedim ancak bu durum beni ifade özgürlüğü ve gezegendeki en karmaşık siyasi mesele hakkında hararetli bir tartışmanın ortasında bıraktı. Zor kararlar almak zorunda kaldım. Hatalar yapıyorum ve bunun için çok, çok üzgünüm."

"GAZZE'DE YAŞANANLAR SAVUNULAMAZ VE ORANTISIZ"

Kariyeri boyunca siyasi yorumcu olmamaya özen gösterdiğini vurgulayan ünlü sanatçı, yaşananların artık bir insani mesele olduğunu dile getirerek tutumunu açıkça ortaya koydu:

"Gazze'de yaşananlar felaket niteliğinde, savunulamaz ve orantısız. Yıkımın ve sivillerin, çocukların hayatını kaybetmesinin boyutu karşısında kalbim kırıldı. Batı Şeria'da yaşanan bu sistematik adaletsizlik de göz ardı edilemez. Mağdurlara yardımcı olacak bir katkıda bulunmanın yollarını bulmaya, dinlemeye ve öğrenmeye çalışıyorum."

TURNEDE SANATÇI İSTİFALARI VE BOYKOT ÇAĞRILARI

Kriz, rapçi Macklemore'un New Jersey konserinde sahneden "Özgür Filistin" sloganı atmasıyla patlak verdi. Loop Tour kapsamındaki bazı stadyum sahiplerinin itirazı üzerine organizatörler Macklemore'u kadrodan çıkardı.

Macklemore'un çıkarılmasının ardından aralarında Finneas'ın da bulunduğu dört destek sanatçısı ve grup turneden çekilme kararı aldı. Sheeran, kararın organizatörlere ait olduğunu açıklayıp stadyum sahiplerine karşı sert tavır almadığı gerekçesiyle boykot çağrılarının hedefi olmuştu.