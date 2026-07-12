Yüz ölçümünün yüzde 55'lik kısmı ormanlık arazilerden oluşan Düzce'de, orman ürünleri sektöründeki ihracat potansiyelini daha yukarı taşımak amacıyla yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, 2026 yılının ocak ile haziran ayları arasındaki dönemde kentten yapılan dış satım rakamları netleşti.
Yılın ilk yarısında gerçekleştirilen toplam 4 bin 135 tonluk orman ürünü ihracatının aylara göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
Ocak: 1239 ton
Şubat: 670 ton
Mart: 435,9 ton
Nisan: 1055,2 ton
Mayıs: 659,1 ton
Haziran: 979,6 ton
Gelişmiş orman sanayisiyle öne çıkan Düzce'de, 2025 genelinde ise toplam 23 bin 391 ton orman ürünü ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sağlanmıştı.