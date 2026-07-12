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Kaynak: İHA

Yüz ölçümünün yüzde 55'lik kısmı ormanlık arazilerden oluşan Düzce'de, orman ürünleri sektöründeki ihracat potansiyelini daha yukarı taşımak amacıyla yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, 2026 yılının ocak ile haziran ayları arasındaki dönemde kentten yapılan dış satım rakamları netleşti.

Yılın ilk yarısında gerçekleştirilen toplam 4 bin 135 tonluk orman ürünü ihracatının aylara göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Ocak: 1239 ton

Şubat: 670 ton

Mart: 435,9 ton

Nisan: 1055,2 ton

Mayıs: 659,1 ton

Haziran: 979,6 ton

Gelişmiş orman sanayisiyle öne çıkan Düzce'de, 2025 genelinde ise toplam 23 bin 391 ton orman ürünü ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sağlanmıştı.