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Kaynak: Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı bilirkişi davasında yeni bir gelişme yaşandı. İmamoğlu’nun avukatlarının, bugün görülen karar duruşması öncesinde, mahkemenin işaret ettiği ön ödeme işlemini gerçekleştirmeleri nedeniyle davanın düşmesi bekleniyordu.

MAHKEME ERTELENDİ!

Davanın düşmesi beklenirken mahkeme erteleme kararı verdi. Davada, duruşma savcısının değişmesi sebebiyle savcı, ek süre talep etti. Bunun üzerine mahkeme, duruşmayı 8 Aralık 2026 tarihine erteledi.

NELER OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmadan önce düzenlediği "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısında, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda aynı bilirkişinin görevlendirildiğini öne sürmesi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İmamoğlu açıklamasında, bilirkişinin İBB iştirakleri İETT ve İSFALT ile Esenyurt ve Beşiktaş belediyelerine ilişkin soruşturmalarda da görev aldığını ifade etmişti. Söz konusu açıklamaların ardından İmamoğlu hakkında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla dava açılmıştı.

Bilirkişi davasının son duruşmasında, Cumhuriyet savcısnın verdiği mütalaada, iddianamede yer alan Türk Ceza Kanunu'nun 277. maddesinde düzenlenen "yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçunun oluşmadığı ifade edilmişti.

Savcı, İmamoğlu'nun eyleminin sadece TCK'nin 288. maddesinde düzenlenen "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçu kapsamında değerlendirilebileceğini kaydetmişti. Mahkeme de söz konusu suçun ön ödeme kapsamında bulunduğunu bildirerek eksik işlemlerin tamamlanması için duruşmayı 13 Temmuz'a ertelemişti.