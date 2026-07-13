Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı resmi vize kurallarına göre; Avrupa Birliği (AB) ve Schengen Bölgesi dışındaki 62 ülkenin vatandaşları, 2026 yılında da Almanya'ya 180 günlük dönem içinde en fazla 90 gün süreyle vizesiz giriş yapabilecek. Listede Türkiye'nin yer almaması da dikkatlerden kaçmadı.
Almanya 62 ülkeye vize şartını kaldırdı: Türkiye detayı dikkat çekti
Almanya Dışişleri Bakanlığı, küresel seyahat dengelerini sarsacak dev vize kararını resmen ilan etti. AB ve Schengen Bölgesi dışındaki tam 62 ülkenin vatandaşları, Almanya'ya 90 güne kadar hiçbir vize prosedürüne takılmadan elini kolunu sallayarak girecek. Türkiye detayı ise dikkatlerden kaçmadı.Züleyha Öncü
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GZT'de yer alan habere göre vizesiz seyahat uygulamasının sınırları net bir şekilde çizildi. Uygun ülkelerin vatandaşları Almanya'yı turistik gezi, iş toplantısı veya aile ziyareti amacıyla vizesiz ziyaret edebilecek fakat bu muafiyet Almanya'da yasal olarak çalışma hakkı doğurmayacak.
Bununla birlikte, vizeden muaf olan bazı ülke vatandaşları Almanya'ya giriş yaptıktan sonra, Alman göçmenlik mevzuatı kapsamında belirli oturma izinlerine başvuru yapabilme hakkına sahip olacak.
İşte 2026 Yılında Almanya'ya Vizesiz Giriş Yapabilecek 62 Ülke:
Almanya’nın resmi olarak vize muafiyeti tanıdığı ve sınır kapılarını açtığı o ülkeler alfabetik sırayla şu şekilde açıklandı:
Arnavutluk
Andorra
Antigua ve Barbuda
Arjantin
Avustralya
Bahamalar
Barbados
Bosna-Hersek
Brezilya
Brunei
Kanada
Şili
Kolombiya
Kosta Rika
Dominika
El Salvador
Gürcistan
Grenada
Guatemala
Honduras
Hong Kong
İsrail
Japonya
Kiribati
Kosova
Makao
Malezya
Marshall Adaları
Mauritius
Meksika
Mikronezya
Moldova
Monako
Karadağ
Yeni Zelanda
Kuzey Makedonya
Nikaragua
Palau
Panama
Paraguay
Peru
Saint Kitts ve Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent ve Grenadinler
Samoa
San Marino
Sırbistan
Seyşeller
Singapur
Solomon Adaları
Güney Kore
Tayvan
Doğu Timor
Tonga
Trinidad ve Tobago
Tuvalu
Ukrayna
Birleşik Arap Emirlikleri
Amerika Birleşik Devletleri
Uruguay
Vanuatu
Vatikan
Venezuela.
Sınırlar Sıkılaşıyor, ETIAS Sistemi Yine Ertelendi
Almanya, Avrupa Birliği'nin standart vize serbestisi kurallarını harfiyen uygulamaya devam etse de ülke genelinde genişletilen güvenlik önlemleri ve sınır kontrolleri nedeniyle yolcuların gümrük kapılarında çok daha uzun bekleme süreleriyle karşılaşabileceği açıklandı.
Öte yandan, Avrupa seyahatlerinde köklü değişiklikler yaratması beklenen yeni Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) ise altyapı yetersizlikleri nedeniyle bir kez daha ertelendi. Avrupa basınında geniş yankı uyandıran haberlere göre; sistemin henüz tamamlanmayan Giriş/Çıkış Sistemi (EES) olmadan çalışması imkansız. Güncellenen yeni takvime göre ETIAS, Ekim 2026'nın sonlarından itibaren isteğe bağlı bir geçiş sürecine girecek; Nisan 2027'den itibaren ise tüm muaf ülkeler için zorunlu olarak uygulanacak.