Almanya 62 ülkeye vize şartını kaldırdı: Türkiye detayı dikkat çekti

Öte yandan, Avrupa seyahatlerinde köklü değişiklikler yaratması beklenen yeni Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) ise altyapı yetersizlikleri nedeniyle bir kez daha ertelendi. Avrupa basınında geniş yankı uyandıran haberlere göre; sistemin henüz tamamlanmayan Giriş/Çıkış Sistemi (EES) olmadan çalışması imkansız. Güncellenen yeni takvime göre ETIAS, Ekim 2026'nın sonlarından itibaren isteğe bağlı bir geçiş sürecine girecek; Nisan 2027'den itibaren ise tüm muaf ülkeler için zorunlu olarak uygulanacak.