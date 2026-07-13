Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Almanya 62 ülkeye vize şartını kaldırdı: Türkiye detayı dikkat çekti

Almanya 62 ülkeye vize şartını kaldırdı: Türkiye detayı dikkat çekti

Almanya Dışişleri Bakanlığı, küresel seyahat dengelerini sarsacak dev vize kararını resmen ilan etti. AB ve Schengen Bölgesi dışındaki tam 62 ülkenin vatandaşları, Almanya'ya 90 güne kadar hiçbir vize prosedürüne takılmadan elini kolunu sallayarak girecek. Türkiye detayı ise dikkatlerden kaçmadı.

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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Almanya 62 ülkeye vize şartını kaldırdı: Türkiye detayı dikkat çekti - Resim: 1

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı resmi vize kurallarına göre; Avrupa Birliği (AB) ve Schengen Bölgesi dışındaki 62 ülkenin vatandaşları, 2026 yılında da Almanya'ya 180 günlük dönem içinde en fazla 90 gün süreyle vizesiz giriş yapabilecek. Listede Türkiye'nin yer almaması da dikkatlerden kaçmadı.

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Almanya 62 ülkeye vize şartını kaldırdı: Türkiye detayı dikkat çekti - Resim: 2

Bu Karar Çalışma Hakkı Sağlamıyor: Oturma İznine Başvuru Kapısı Açık!

GZT'de yer alan habere göre vizesiz seyahat uygulamasının sınırları net bir şekilde çizildi. Uygun ülkelerin vatandaşları Almanya'yı turistik gezi, iş toplantısı veya aile ziyareti amacıyla vizesiz ziyaret edebilecek fakat bu muafiyet Almanya'da yasal olarak çalışma hakkı doğurmayacak.

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Almanya 62 ülkeye vize şartını kaldırdı: Türkiye detayı dikkat çekti - Resim: 3

Bununla birlikte, vizeden muaf olan bazı ülke vatandaşları Almanya'ya giriş yaptıktan sonra, Alman göçmenlik mevzuatı kapsamında belirli oturma izinlerine başvuru yapabilme hakkına sahip olacak.

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Almanya 62 ülkeye vize şartını kaldırdı: Türkiye detayı dikkat çekti - Resim: 4

İşte 2026 Yılında Almanya'ya Vizesiz Giriş Yapabilecek 62 Ülke:

Almanya’nın resmi olarak vize muafiyeti tanıdığı ve sınır kapılarını açtığı o ülkeler alfabetik sırayla şu şekilde açıklandı:

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Almanya 62 ülkeye vize şartını kaldırdı: Türkiye detayı dikkat çekti - Resim: 5

Arnavutluk

Andorra

Antigua ve Barbuda

Arjantin

Avustralya

Bahamalar

Barbados

Bosna-Hersek

Brezilya

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Almanya 62 ülkeye vize şartını kaldırdı: Türkiye detayı dikkat çekti - Resim: 6

Brunei

Kanada

Şili

Kolombiya

Kosta Rika

Dominika

El Salvador

Gürcistan

Grenada

Guatemala

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Almanya 62 ülkeye vize şartını kaldırdı: Türkiye detayı dikkat çekti - Resim: 7

Honduras

Hong Kong

İsrail

Japonya

Kiribati

Kosova

Makao

Malezya

Marshall Adaları

Mauritius

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Almanya 62 ülkeye vize şartını kaldırdı: Türkiye detayı dikkat çekti - Resim: 8

Meksika

Mikronezya

Moldova

Monako

Karadağ

Yeni Zelanda

Kuzey Makedonya

Nikaragua

Palau

Panama

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Almanya 62 ülkeye vize şartını kaldırdı: Türkiye detayı dikkat çekti - Resim: 9

Paraguay

Peru

Saint Kitts ve Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent ve Grenadinler

Samoa

San Marino

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Almanya 62 ülkeye vize şartını kaldırdı: Türkiye detayı dikkat çekti - Resim: 10

Sırbistan

Seyşeller

Singapur

Solomon Adaları

Güney Kore

Tayvan

Doğu Timor

Tonga

Trinidad ve Tobago

Tuvalu

Ukrayna

Birleşik Arap Emirlikleri

Amerika Birleşik Devletleri

Uruguay

Vanuatu

Vatikan

Venezuela.

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Almanya 62 ülkeye vize şartını kaldırdı: Türkiye detayı dikkat çekti - Resim: 11

Sınırlar Sıkılaşıyor, ETIAS Sistemi Yine Ertelendi

Almanya, Avrupa Birliği'nin standart vize serbestisi kurallarını harfiyen uygulamaya devam etse de ülke genelinde genişletilen güvenlik önlemleri ve sınır kontrolleri nedeniyle yolcuların gümrük kapılarında çok daha uzun bekleme süreleriyle karşılaşabileceği açıklandı.

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Almanya 62 ülkeye vize şartını kaldırdı: Türkiye detayı dikkat çekti - Resim: 12

Öte yandan, Avrupa seyahatlerinde köklü değişiklikler yaratması beklenen yeni Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) ise altyapı yetersizlikleri nedeniyle bir kez daha ertelendi. Avrupa basınında geniş yankı uyandıran haberlere göre; sistemin henüz tamamlanmayan Giriş/Çıkış Sistemi (EES) olmadan çalışması imkansız. Güncellenen yeni takvime göre ETIAS, Ekim 2026'nın sonlarından itibaren isteğe bağlı bir geçiş sürecine girecek; Nisan 2027'den itibaren ise tüm muaf ülkeler için zorunlu olarak uygulanacak.

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