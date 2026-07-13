Maaşları 1.240 TL eksik yatacak: Memur emeklisine kara haber

Çelik'in analizine göre, çalışanların ve emeklilerin maaşlarındaki reel erimenin temel kaynağı toplu sözleşmenin yapısında yatıyor. 2026’nın ilk altı ayı için verilen yüzde 11’lik artışın gerçek bir zam olmadığını, hükümetin enflasyon hedefine göre verilmiş peşin bir "avans" olduğunu vurgulayan Çelik, bu avansın Temmuz ayında enflasyon farkından düşüldüğünü ifade etti.