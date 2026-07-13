Fiat, Stellantis ve Juventus gibi dev markaları bünyesinde barındıran İtalya’nın en nüfuzlu sanayi ailelerinden Agnelli’lerde miras krizi yeni bir boyut kazandı. 2003 yılında yaşamını yitiren kurucu lider Gianni Agnelli’nin kızı Margherita Agnelli, yargıya taşınan anlaşmazlıkta vitesi artırdı.

Patronlar Dünyası'ndan Burak Margherita Agnelli, halihazırda Stellantis ve Ferrari’nin yönetim kurulu başkanlığını üstlenen kendi oğlu John Elkann’a karşı yürütülen davada "müşteki taraf" olarak yer almak için resmi girişimde bulundu.

KOÇ HOLDİNG – FİAT HATTI: GÖZLER İTALYA'DA

Agnelli hanedanlığındaki bu sarsıntılar, yarım asrı aşan güçlü ticari bağlar nedeniyle Türk otomotiv sanayisinin de merceğinde yer alıyor. İki dev grubun ortaklığı, Türkiye'de otomotivin kaderini çizen mihenk taşlarından birini oluşturuyor.

Ortaklığın temelleri 1968 yılında atılmıştı. Tofaş'ın kuruluş aşamasında merhum Vehbi Koç, Rahmi M. Koç ve dönemin Fiat Yönetim Kurulu Başkanı Giovanni Agnelli, Torino'da bir araya gelerek bugünlere uzanan dev yapıyı inşa etmişti. Günümüzde Fiat’ın Türkiye'deki operasyonları uzun yıllardır Koç Holding ile ortaklaşa Tofaş üzerinden yürütülüyor ve Tofaş, markanın küresel çapta en önemli üretim ve satış platformlarından biri olma özelliğini taşıyor. Ayrıca, Fiat ve Chrysler'in birleşimiyle doğan yeni otomotiv devi Stellantis'in Türkiye ayağında da Koç Holding, en güçlü distribütör ve stratejik üretim ortağı pozisyonunu korumaya devam ediyor.

VİLLA FRESCOT YENİDEN PİYASADA

Miras davaları tüm hararetiyle sürerken, Gianni Agnelli'nin eşi Marella ile yıllarca yaşadığı ve Ocak 2003'te hayata gözlerini yumduğu Torino tepelerindeki meşhur evi Villa Frescot ile ilgili sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Üç yıl önce 10 milyon Euro bedelle satışa çıkarılan ancak bir türlü alıcı bulamayan ihtişamlı mülkün satışı için küresel lüks gayrimenkul devi Sotheby's devreye girdi. Emlak ajansı Sotheby's tarafından yürütülecek yeni satış sürecinde malikanenin güncel fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Gianni Agnelli'nin son yıllarını geçirdiği bu tarihi yapının detayları ise oldukça dikkat çekici. Sadece ana konutu 1200 metrekarenin üzerinde devasa bir alana yayılan yerleşkede, toplam 29 yatak odası ve 15 banyo bulunuyor. İhtişamlı ana binaya ek olarak, mülkün arazisi içerisinde özel bir misafirhane ve müstakil bir garaj binası da yer alıyor.