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Kaynak: Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu’nun, kamuoyunda "bilirkişi davası" olarak bilinen yargılamasında yeni bir gelişme yaşandı. İmamoğlu’nun avukatları, 13 Temmuz günü görülmesi beklenen karar duruşmasından önce mahkemenin işaret ettiği ön ödeme işlemini gerçekleştirdi.

Gazeteci Murat Altuntoprak’ın aktardığına göre, bu sebeple mahkemenin düşmesinin beklendiği bildirilirken pazartesi günü ise duruşma yapılmayacağı ifade edildi.

SAVCI MÜTALAASINDA “SUÇ OLUŞMADI” DEMİŞTİ!

Son duruşmada mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, iddianamede yer alan Türk Ceza Kanunu'nun 277. maddesinde düzenlenen "yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçunun oluşmadığına ilişkin mütalaa vermişti.

Savcı, İmamoğlu'nun eyleminin sadece TCK'nin 288. maddesinde düzenlenen "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçu kapsamında değerlendirilebileceğini öne sürmüş ve mahkeme, suçun ön ödeme kapsamında olduğunu bildirmişti. Duruşma 134 Temmuz’a ertelenmişti.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu’nun, tutuklanmadan önce gerçekleştirdiği “Turpun büyüğü” basın toplantısında CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalarda aynı bilirkişinin görevlendirildiğini ifade etmesiyle başlamıştı.

İmamoğlu, bilirkişinin İBB iştirakleri İETT ve İSFALT ile Esenyurt ve Beşiktaş belediyelerine yönelik soruşturmalarda da görev aldığını söylemişti. Bu nedenle İmamoğlu hakkında, "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açılmıştı.