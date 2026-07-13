Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Ümit Karan, serbest kalmasının ardından kariyerindeki yeni adımı attı.
Ümit Karan serbest kaldı, ilk imzayı attı: Yeni adresi belli oldu
Uyuşturucu soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski milli futbolcu Ümit Karan, ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Karan’ın yeni sezondaki adresi sporON YouTube kanalı oldu.Kaynak: Haber Merkezi
Karan, yeni sezonda futbol yorumculuğu görevine sporON YouTube kanalı bünyesinde devam edecek.
SÜPER LİG VE AVRUPA MAŞLARINI YORUMLAYACAK
Yapılan resmi açıklamaya göre Ümit Karan, yeni sezonda sporON ekranlarında Süper Lig ve Avrupa maçları sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirecek.
Deneyimli futbol adamı; haftanın öne çıkan karşılaşmaları, tartışmalı pozisyonlar ve futbol gündemindeki önemli başlıkları yorumlarıyla izleyiciye aktaracak.
"GALATASARAY MEYDANI" PROGRAMINDA YER ALACAK
Galatasaray’ın eski futbolcularından olan Ümit Karan, sporON’un “Galatasaray Meydanı” programında da yorumcu olarak ekran karşısına çıkacak.
Karan’ın özellikle sarı-kırmızılı ekibin gündemine ilişkin değerlendirmeleriyle programda yer alacağı belirtildi.
SERBEST KALDIKTAN SONRA EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kalan Ümit Karan, 2 Haziran 2026 tarihinde Çağlayan Adliyesi’nde görülen ilk duruşmanın ardından serbest bırakılmıştı.
Mahkeme, Karan hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.
Yeni anlaşmayla birlikte Ümit Karan, futbol yorumculuğu kariyerini yeni sezonda sporON YouTube kanalında sürdürecek.