Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Ümit Karan serbest kaldı, ilk imzayı attı: Yeni adresi belli oldu

Ümit Karan serbest kaldı, ilk imzayı attı: Yeni adresi belli oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski milli futbolcu Ümit Karan, ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Karan’ın yeni sezondaki adresi sporON YouTube kanalı oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Ümit Karan serbest kaldı, ilk imzayı attı: Yeni adresi belli oldu - Resim: 1

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Ümit Karan, serbest kalmasının ardından kariyerindeki yeni adımı attı.

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Ümit Karan serbest kaldı, ilk imzayı attı: Yeni adresi belli oldu - Resim: 2

Karan, yeni sezonda futbol yorumculuğu görevine sporON YouTube kanalı bünyesinde devam edecek.

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Ümit Karan serbest kaldı, ilk imzayı attı: Yeni adresi belli oldu - Resim: 3

SÜPER LİG VE AVRUPA MAŞLARINI YORUMLAYACAK

Yapılan resmi açıklamaya göre Ümit Karan, yeni sezonda sporON ekranlarında Süper Lig ve Avrupa maçları sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirecek.

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Ümit Karan serbest kaldı, ilk imzayı attı: Yeni adresi belli oldu - Resim: 4

Deneyimli futbol adamı; haftanın öne çıkan karşılaşmaları, tartışmalı pozisyonlar ve futbol gündemindeki önemli başlıkları yorumlarıyla izleyiciye aktaracak.

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Ümit Karan serbest kaldı, ilk imzayı attı: Yeni adresi belli oldu - Resim: 5

"GALATASARAY MEYDANI" PROGRAMINDA YER ALACAK

Galatasaray’ın eski futbolcularından olan Ümit Karan, sporON’un “Galatasaray Meydanı” programında da yorumcu olarak ekran karşısına çıkacak.

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Ümit Karan serbest kaldı, ilk imzayı attı: Yeni adresi belli oldu - Resim: 6

Karan’ın özellikle sarı-kırmızılı ekibin gündemine ilişkin değerlendirmeleriyle programda yer alacağı belirtildi.

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Ümit Karan serbest kaldı, ilk imzayı attı: Yeni adresi belli oldu - Resim: 7

SERBEST KALDIKTAN SONRA EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kalan Ümit Karan, 2 Haziran 2026 tarihinde Çağlayan Adliyesi’nde görülen ilk duruşmanın ardından serbest bırakılmıştı.

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Ümit Karan serbest kaldı, ilk imzayı attı: Yeni adresi belli oldu - Resim: 8

Mahkeme, Karan hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

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Ümit Karan serbest kaldı, ilk imzayı attı: Yeni adresi belli oldu - Resim: 9

Yeni anlaşmayla birlikte Ümit Karan, futbol yorumculuğu kariyerini yeni sezonda sporON YouTube kanalında sürdürecek.

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