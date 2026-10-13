Kaynak: İHA

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde başarılı bir operasyona imza attı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan bir araç durdurularak aramaya tabi tutuldu. Dedektör köpeği Jpo'nun da katıldığı detaylı aramada, araç içerisine gizlenmiş 5 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Açıklamada, gençleri ve geleceği tehdit eden uyuşturucu tacirleri ile organize suç örgütlerine karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.