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Kaynak: İHA

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen analiz çalışmaları sonucunda iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda durdurulan iki araçta yapılan aramalarda toplam 2 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imal etme, ticaretini yapma ve nakletme suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.



