Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen analiz çalışmaları sonucunda iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda durdurulan iki araçta yapılan aramalarda toplam 2 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.
Uyuşturucu madde imal etme, ticaretini yapma ve nakletme suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.