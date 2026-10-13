Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Süperstar Ajda Pekkan sete damga vurdu: Tuzlu Kahve'den sosyal medyayı sallayan sürpriz

Süperstar Ajda Pekkan sete damga vurdu: Tuzlu Kahve'den sosyal medyayı sallayan sürpriz

Star TV'nin iddialı yapımı Tuzlu Kahve, salı akşamları izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bugün ekrana gelecek olan yeni bölümde Ajda Pekkan konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Süperstar Ajda Pekkan sete damga vurdu: Tuzlu Kahve'den sosyal medyayı sallayan sürpriz - Resim: 1

Star ekranlarında salı akşamları izleyiciyle buluşan Tuzlu Kahve, zengin oyuncu kadrosu ve sürpriz konuklarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

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Süperstar Ajda Pekkan sete damga vurdu: Tuzlu Kahve'den sosyal medyayı sallayan sürpriz - Resim: 2

Poll Films imzası taşıyan dizi, bugün yedinci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

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Süperstar Ajda Pekkan sete damga vurdu: Tuzlu Kahve'den sosyal medyayı sallayan sürpriz - Resim: 3

Tuzlu Kahve'nin yeni bölümüne Süperstar Ajda Pekkan konuk olacak.

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Süperstar Ajda Pekkan sete damga vurdu: Tuzlu Kahve'den sosyal medyayı sallayan sürpriz - Resim: 4

Dizinin yapımcısı Polat Yağcı, bu sahnenin kamera arkası görüntülerini, "Süperstar, kovboy, köy, halay, ‘annesinin annesinin’… ‘Rüyalarımın saçmalık seviyesi’ cümlesi bu hafta Tuzlu Kahve setinde yaşananlara tanıklık edecek! Yeni bölümde çok tuhaf şeyler bizi bekliyor." diyerek paylaştı.

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Süperstar Ajda Pekkan sete damga vurdu: Tuzlu Kahve'den sosyal medyayı sallayan sürpriz - Resim: 5

Yağcı'nın yayımladığı görüntülerde Billur Kaya'nın canlandırdığı Hatun karakterinin köyde yaşadığı eğlenceli anlara Ajda Pekkan'ın halay çekerek eşlik edildiği görülüyor.

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Süperstar Ajda Pekkan sete damga vurdu: Tuzlu Kahve'den sosyal medyayı sallayan sürpriz - Resim: 6

Kovboy tarzı kombiniyle göz dolduran Pekkan, Hatun karakterinin ikonik "Annesinin annesinin" sözleriyle hafızalara kazınan şarkısını seslendirdiği esnada setin neşeli anlarına renk kattı.

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Süperstar Ajda Pekkan sete damga vurdu: Tuzlu Kahve'den sosyal medyayı sallayan sürpriz - Resim: 7

Diğer taraftan, dizinin beşinci bölümünde adeta bir Kavak Yelleri nostaljisi yaşanmıştı.

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Süperstar Ajda Pekkan sete damga vurdu: Tuzlu Kahve'den sosyal medyayı sallayan sürpriz - Resim: 8

Geçmişte Kavak Yelleri kadrosunda yer alan ve günümüzde Tuzlu Kahve için aynı setin tozunu yutan Ceren Moray ile Sarp Apak; Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç ile bir araya gelmişti.

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Süperstar Ajda Pekkan sete damga vurdu: Tuzlu Kahve'den sosyal medyayı sallayan sürpriz - Resim: 9

Popüler yapımın bu dörtlüsünün, dizinin üzerinden seneler geçtikten sonra Tuzlu Kahve'de tekrar bir araya gelmesi sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

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Süperstar Ajda Pekkan sete damga vurdu: Tuzlu Kahve'den sosyal medyayı sallayan sürpriz - Resim: 10

Diziye Kutsi'nin konuk olmasıyla da daha önce Doktorlar dizisinde birlikte rol aldığı Yasemin Ergene ile 18 sene sonra aynı sahneyi paylaşması sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

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