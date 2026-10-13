Star ekranlarında salı akşamları izleyiciyle buluşan Tuzlu Kahve, zengin oyuncu kadrosu ve sürpriz konuklarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.
Süperstar Ajda Pekkan sete damga vurdu: Tuzlu Kahve'den sosyal medyayı sallayan sürpriz
Star TV'nin iddialı yapımı Tuzlu Kahve, salı akşamları izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bugün ekrana gelecek olan yeni bölümde Ajda Pekkan konuk oyuncu olarak yer alıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Poll Films imzası taşıyan dizi, bugün yedinci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Tuzlu Kahve'nin yeni bölümüne Süperstar Ajda Pekkan konuk olacak.
Dizinin yapımcısı Polat Yağcı, bu sahnenin kamera arkası görüntülerini, "Süperstar, kovboy, köy, halay, ‘annesinin annesinin’… ‘Rüyalarımın saçmalık seviyesi’ cümlesi bu hafta Tuzlu Kahve setinde yaşananlara tanıklık edecek! Yeni bölümde çok tuhaf şeyler bizi bekliyor." diyerek paylaştı.
Yağcı'nın yayımladığı görüntülerde Billur Kaya'nın canlandırdığı Hatun karakterinin köyde yaşadığı eğlenceli anlara Ajda Pekkan'ın halay çekerek eşlik edildiği görülüyor.
Kovboy tarzı kombiniyle göz dolduran Pekkan, Hatun karakterinin ikonik "Annesinin annesinin" sözleriyle hafızalara kazınan şarkısını seslendirdiği esnada setin neşeli anlarına renk kattı.
Diğer taraftan, dizinin beşinci bölümünde adeta bir Kavak Yelleri nostaljisi yaşanmıştı.
Geçmişte Kavak Yelleri kadrosunda yer alan ve günümüzde Tuzlu Kahve için aynı setin tozunu yutan Ceren Moray ile Sarp Apak; Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç ile bir araya gelmişti.
Popüler yapımın bu dörtlüsünün, dizinin üzerinden seneler geçtikten sonra Tuzlu Kahve'de tekrar bir araya gelmesi sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.
Diziye Kutsi'nin konuk olmasıyla da daha önce Doktorlar dizisinde birlikte rol aldığı Yasemin Ergene ile 18 sene sonra aynı sahneyi paylaşması sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.