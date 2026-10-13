Süperstar Ajda Pekkan sete damga vurdu: Tuzlu Kahve'den sosyal medyayı sallayan sürpriz

Dizinin yapımcısı Polat Yağcı, bu sahnenin kamera arkası görüntülerini, "Süperstar, kovboy, köy, halay, ‘annesinin annesinin’… ‘Rüyalarımın saçmalık seviyesi’ cümlesi bu hafta Tuzlu Kahve setinde yaşananlara tanıklık edecek! Yeni bölümde çok tuhaf şeyler bizi bekliyor." diyerek paylaştı.