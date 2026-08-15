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Dünyanın en varlıklı hükümdarları arasında gösterilen Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah, kraliyet ailesiyle ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Sultan, oğlu Prens Abdul Malik’in eşi Pengiran Raabi’atul Adawiyyah’ın sahip olduğu kraliyet unvanlarını geri aldı.

Brunei'nin ulusal yayın kuruluşu RTB News'in aktardığına göre karar, Sultan Bolkiah’ın emri doğrultusunda Kraliyet Ofisi tarafından kamuoyuna duyuruldu.

GEREKÇE “SAYGISIZLIK”

Saraydan yapılan açıklamada 33 yaşındaki Adawiyyah’ın Sultan’a karşı “saygısız davrandığı” belirtildi. Ancak gelinin hangi söz veya davranışının bu karara neden olduğuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Açıklamada söz konusu davranışların, kraliyet ailesinin bir mensubunun eşinden beklenen tutumla bağdaşmadığı ifade edildi.

DÜĞÜNLERİ 10 GÜN SÜRMÜŞTÜ

Pengiran Raabi’atul Adawiyyah ile Sultan’ın oğlu Prens Abdul Malik 2015 yılında evlendi. Brunei Kraliyet Sarayı’nda gerçekleştirilen görkemli düğün törenleri 10 gün boyunca devam etmişti.

Dört çocuk sahibi çiftin çocuklarının kraliyet unvanları ve statülerinin alınan karardan etkilenmeyeceği bildirildi.

Prens Abdul Malik ise Brunei tahtının veraset sıralamasında dördüncü sırada bulunuyor.

Prens Abdul Malik ve Pengiran Raabi’atul Adawiyyah

SERVETİ 50 MİLYAR DOLARA KADAR ÇIKIYOR

80 yaşındaki Hassanal Bolkiah, Brunei’yi hem sultan hem de başbakan sıfatıyla yönetiyor. Ülkenin 1984 yılında Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını kazanmasından bu yana görevini sürdüren Bolkiah, dünyanın en uzun süredir tahtta bulunan yaşayan hükümdarı olarak biliniyor.

Petrol zengini Brunei’nin lideri aynı zamanda dünyanın en varlıklı isimleri arasında gösteriliyor. Kesin miktarı bilinmemekle birlikte Bolkiah’ın kişisel servetinin 20 ila 50 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Güneydoğu Asya’da Malezya ile Güney Çin Denizi arasında bulunan Brunei, küçük nüfusuna karşın sahip olduğu petrol ve doğal gaz rezervleriyle bölgenin zengin ülkeleri arasında yer alıyor.