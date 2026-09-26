İstanbul Boğazı'nın en gözde yapılarından biri olan ve merhum iş insanı Faruk Yalçın’ın mirasçıları tarafından satışa çıkarılan Kanlıca'daki tarihi yalıda kıyasıya bir pazarlık yaşanıyor.
Dünyanın en zengin Türk’üne Arap rakip
Kanlıca'daki tarihi yalıyı almak isteyen dünyanın en zengin Türk'üne, Arap rakip geldi. Bülent Çankurt son detayları aktardı.Kaynak: Diğer
Dünyanın en zengin Türk’ü Hamdi Ulukaya'nın talip olduğu yalı için Arap bir iş insanının devreye girmesiyle fiyat savaşı kızıştı.
Sabah Gazetesi yazarı Bülent Çankurt’un köşesine taşıdığı son kulis bilgilerine göre; merhum Faruk Yalçın’ın vefatına kadar yaşadığı Kanlıca’daki Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı (bilinen adıyla Faruk Yalçın Yalısı) için milyarderler sıraya girdi.
Amerika’da kurduğu Chobani markasıyla 'Yoğurt Kralı' olarak tanınan ve 11.3 milyar dolarlık servetiyle 'Dünyadaki En Zengin Türk' unvanını elinde bulunduran Hamdi Ulukaya, yalıyı gezip çok beğendi.
Çankurt'un aktardığına göre; yalı için ilk etapta 30 milyon dolar öneren Ulukaya, teklifini daha sonra 40 milyon dolara kadar yükseltti.
Ancak Fenerbahçe'nin de sponsorları arasında yer alan Ulukaya'ya bu dev pazarlıkta beklenmedik bir rakip çıktı.
Kimliği açıklanmayan Arap bir iş insanının, yalı için 41 milyon dolarlık bir teklif sunarak rekabeti kızıştırdığı öğrenildi.
Masadaki teklifler dudak uçuklatsa da, yalının sahipleri fiyatı düşük buluyor.
Faruk Yalçın’ın ilk evliliğinden olan çocukları Osman, Hatice, Ayşe ve İsmail Yalçın ile sosyetenin tanınmış isimlerinden olan kızı Süreyya Yalçın'ın bu tekliflere sıcak bakmadığı belirtiliyor.
Başlangıçta yalı için 70 milyon dolar talep eden, ardından beklentiyi 55 milyon dolara (yaklaşık 2 milyar 690 milyon TL) çeken kardeşlerin, mülkü 40-41 milyon dolar bandında bir rakama satmayı düşünmedikleri ifade edildi.