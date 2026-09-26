Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Dünyanın en zengin Türk’üne Arap rakip

Dünyanın en zengin Türk’üne Arap rakip

Kanlıca'daki tarihi yalıyı almak isteyen dünyanın en zengin Türk'üne, Arap rakip geldi. Bülent Çankurt son detayları aktardı.

Kaynak: Diğer
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Dünyanın en zengin Türk’üne Arap rakip - Resim: 1

İstanbul Boğazı'nın en gözde yapılarından biri olan ve merhum iş insanı Faruk Yalçın’ın mirasçıları tarafından satışa çıkarılan Kanlıca'daki tarihi yalıda kıyasıya bir pazarlık yaşanıyor.

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Dünyanın en zengin Türk’üne Arap rakip - Resim: 2

Dünyanın en zengin Türk’ü Hamdi Ulukaya'nın talip olduğu yalı için Arap bir iş insanının devreye girmesiyle fiyat savaşı kızıştı.

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Dünyanın en zengin Türk’üne Arap rakip - Resim: 3

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Çankurt’un köşesine taşıdığı son kulis bilgilerine göre; merhum Faruk Yalçın’ın vefatına kadar yaşadığı Kanlıca’daki Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı (bilinen adıyla Faruk Yalçın Yalısı) için milyarderler sıraya girdi.

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Dünyanın en zengin Türk’üne Arap rakip - Resim: 4

Amerika’da kurduğu Chobani markasıyla 'Yoğurt Kralı' olarak tanınan ve 11.3 milyar dolarlık servetiyle 'Dünyadaki En Zengin Türk' unvanını elinde bulunduran Hamdi Ulukaya, yalıyı gezip çok beğendi.

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Dünyanın en zengin Türk’üne Arap rakip - Resim: 5

Çankurt'un aktardığına göre; yalı için ilk etapta 30 milyon dolar öneren Ulukaya, teklifini daha sonra 40 milyon dolara kadar yükseltti.

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Dünyanın en zengin Türk’üne Arap rakip - Resim: 6

Ancak Fenerbahçe'nin de sponsorları arasında yer alan Ulukaya'ya bu dev pazarlıkta beklenmedik bir rakip çıktı.

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Dünyanın en zengin Türk’üne Arap rakip - Resim: 7

Kimliği açıklanmayan Arap bir iş insanının, yalı için 41 milyon dolarlık bir teklif sunarak rekabeti kızıştırdığı öğrenildi.

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Dünyanın en zengin Türk’üne Arap rakip - Resim: 8

Masadaki teklifler dudak uçuklatsa da, yalının sahipleri fiyatı düşük buluyor.

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Dünyanın en zengin Türk’üne Arap rakip - Resim: 9

Faruk Yalçın’ın ilk evliliğinden olan çocukları Osman, Hatice, Ayşe ve İsmail Yalçın ile sosyetenin tanınmış isimlerinden olan kızı Süreyya Yalçın'ın bu tekliflere sıcak bakmadığı belirtiliyor.

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Dünyanın en zengin Türk’üne Arap rakip - Resim: 10

Başlangıçta yalı için 70 milyon dolar talep eden, ardından beklentiyi 55 milyon dolara (yaklaşık 2 milyar 690 milyon TL) çeken kardeşlerin, mülkü 40-41 milyon dolar bandında bir rakama satmayı düşünmedikleri ifade edildi.

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