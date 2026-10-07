Çin, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen fazla elektriği depolamak amacıyla Jiangsu eyaletinde inşa ettiği 700 MW’lık dev tesisin ikinci fazında önemli bir eşiği geride bıraktı. Tam sistem çalıştırma testlerinden geçen Jintan tesisi, elektriği doğrudan kimyasal bataryalarda depolamak yerine havayı yüksek basınçla yer altındaki tuz mağaralarına pompalayarak muhafaza ediyor.

HAVA 1.000 METRE DERİNLİKTEKİ TUZ MAĞARALARINDA SAKLANIYOR

Jintan tesisinde, yaklaşık 1.000 metre derinlikte yer alan ve toplam hacmi 1,2 milyon metreküpü bulan dört yer altı tuz mağarası kullanılıyor. Elektrik arzının yüksek olduğu dönemlerde hava 130 atmosferin üzerindeki basınçla bu mağaralara sıkıştırılıyor. Sıkıştırma esnasında açığa çıkan ısı ise su tanklarında depolanıyor. Elektrik ihtiyacı doğduğunda saklanan hava ve ısı kullanılarak türbinler döndürülüyor ve yeniden elektrik üretiliyor. Sistem, üretim sırasında doğal gaz yakmadığı için tamamen çevreci bir yapı sunuyor.

2,8 GHW ENERJİ DEPOLAMA VE YÜKSEK VERİMLİLİK

Tam şarj süresi yaklaşık 8 saat süren tesis, 2,8 GWh elektrik enerjisi depolayabiliyor. Şarjın ardından 700 MW nominal güçte 4 saat boyunca kesintisiz elektrik üretebilen yapının gidiş-dönüş enerji verimliliği ise yüzde 70'in üzerinde. Tesisin yılda yaklaşık 330 şarj-deşarj döngüsü gerçekleştirerek yıllık 924 GWh elektrik üretmesi planlanıyor.

DÜNYANIN EN YÜKSEK KURULU GÜCÜNE SAHİP PROJESİ

Kendi alanında dünyanın en büyük kurulu gücüne sahip olan Jintan tesisinin ikinci fazında, her biri 350 MW gücünde iki adet hava türbini yer alıyor. İlk faza kıyasla devasa bir kapasite artışı sağlayan projede, ısı transferi için yağ yerine 180 dereceye kadar basınçlandırılmış su tercih edilerek 56.000 metreküplük termal depolama alanı oluşturuldu.