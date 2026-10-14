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Dünyada bulunan altının büyük bölümünün gezegenin çekirdeğinde toplandığı düşünülüyor. Bilimsel çalışmalara göre altın gibi demirle birlikte yoğunlaşabilen değerli metallerin önemli bir kısmı, Dünya'nın oluşumu sırasında çekirdeğe doğru taşındı.

Göttingen Üniversitesi'nin 2025 yılında duyurduğu araştırmada, dünyadaki altın ve diğer değerli metallerin yüzde 99,999'undan fazlasının çekirdekte bulunduğu bilgisine yer verildi. Araştırma, çekirdekteki bazı metallerin izlerinin volkanik kayalarda tespit edilmesine de odaklandı.

4,5 MİLYAR YILLIK OLUŞUM SÜRECİ

Sözcü'de yer alan habere göre dünya yaklaşık 4,5 milyar yıl önce oluşurken, gezegenin iç yapısı yoğunluk farklarının etkisiyle katmanlara ayrıldı. Bilim dünyasında “gezegensel farklılaşma” olarak adlandırılan bu süreçte demir ve nikel gibi yoğun elementler merkeze doğru ilerlerken daha hafif maddeler manto ve yer kabuğunun oluşumuna katkıda bulundu.

Altın da demirle birlikte çekirdeğe taşınan elementler arasında yer aldı. Bu nedenle bugün madenlerden çıkarılan altın, gezegendeki toplam altın miktarının yalnızca küçük bir bölümünü oluşturuyor

İNSANLIĞIN ÇIKARDIĞI ALTIN, ÇEKİRDEKTEKİ MİKTARIN YANINDA ÇOK AZ

Dünyanın çekirdeğinde bulunduğu tahmin edilen altın miktarını doğrudan ölçmek mümkün değil. Bu nedenle çekirdekteki toplam altın miktarına ilişkin sayısal tahminler, bilimsel modeller ve elementlerin dağılımına ilişkin hesaplamalara dayanıyor.

İnsanlığın tarih boyunca çıkardığı altın miktarı da çekirdekte bulunabileceği düşünülen miktarla karşılaştırıldığında oldukça düşük kalıyor. Ancak 1,6 katrilyon ton gibi kesin bir rezerv miktarını doğrulanmış ölçüm sonucu olarak değerlendirmek doğru değil; bu rakamın dayanağı ayrıca ortaya konulmalı.

DÜNYA'NIN ÇEKİRDEĞİNE NEDEN ULAŞILAMIYOR?

Çekirdekteki altının çıkarılmasının önündeki en büyük engel, insanlığın mevcut sondaj teknolojisinin gezegenin derinliklerine ulaşmakta yetersiz kalması.

AŞIRI DERİNLİK

Dünyanın çekirdeği yaklaşık 2.900 kilometre derinlikte başlıyor. İnsanlığın ulaştığı en derin sondaj noktası olan Kola Süper Derin Sondaj Kuyusu ise yaklaşık 12,3 kilometre derinliğe ulaştı.

YÜKSEK SICAKLIK VE BASINÇ

Çekirdekteki aşırı sıcaklık ve basınç koşulları, sondaj ekipmanlarının dayanabileceği sınırların çok ötesinde. Bu koşullarda çalışabilecek bir teknoloji mevcut değil.

METALLERİN YAPISI

Çekirdeğin büyük ölçüde demir ve nikelden oluşan metalik yapısı içinde bulunan altının, yüzeydeki maden yatakları gibi kolayca ayrıştırılabileceği düşünülmüyor.

ÇEKİRDEKTEKİ ALTIN BİR GÜN ÇIKARILABİLİR Mİ?

Mevcut bilimsel ve teknolojik koşullarda dünyanın çekirdeğine ulaşarak altın çıkarmak mümkün görünmüyor. Bununla birlikte çekirdeğin yapısı ve içerdiği elementler hakkındaki araştırmalar sürüyor.

Bilim insanları, çekirdeğe doğrudan ulaşmak yerine volkanik kayalar ve izotop analizleri gibi dolaylı yöntemlerle bu derin bölgenin bileşimini anlamaya çalışıyor. Dolayısıyla dünyanın derinliklerindeki altın, bugün için ekonomik bir kaynak olmaktan çok gezegenin oluşum tarihine ışık tutan bilimsel bir araştırma konusu olmayı sürdürüyor.