Yeniçağ Gazetesi
14 Ekim 2026 Çarşamba
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya 49 liradan satışa çıkarılan evleri kimse almıyor: Nedeni sonradan ortaya çıktı

49 liradan satışa çıkarılan evleri kimse almıyor: Nedeni sonradan ortaya çıktı

Japonya'da "Akiya" olarak adlandırılan ve 1 dolardan (yaklaşık 49 TL) satışa çıkarılan binlerce sahipsiz konut alıcı bulamıyor. Yerel yönetimlerin nüfusu kırsala çekmek için başlattığı bedava ev projesinde vatandaşların geri adım atmasının ardındaki gizli maliyet ortaya çıktı.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
49 liradan satışa çıkarılan evleri kimse almıyor: Nedeni sonradan ortaya çıktı - Resim: 1

Japonya'nın kırsal bölgelerinde hızla azalan nüfus ve metropollere göç nedeniyle terk edilen milyonlarca konut, yerel yönetimler tarafından 1 dolar (49 TL) gibi sembolik fiyatlarla satış listesine konuldu.

1 10
49 liradan satışa çıkarılan evleri kimse almıyor: Nedeni sonradan ortaya çıktı - Resim: 2

Sözcü'nün haberine göre, hayalet mahallelerin oluşmasını engellemek amacıyla başlatılan bu proje, beklenen ilgiyi görmedi.

2 10
49 liradan satışa çıkarılan evleri kimse almıyor: Nedeni sonradan ortaya çıktı - Resim: 3

UCUZ KONUTLARIN ARKASINDAKİ GİZLİ MALİYET

Neredeyse bedavaya satılan bu geleneksel ahşap evlerin alıcı bulamamasının en büyük nedeni aşırı yüksek tadilat ve bakım masrafları.

3 10
49 liradan satışa çıkarılan evleri kimse almıyor: Nedeni sonradan ortaya çıktı - Resim: 4

Onlarca yıldır bakımsız kalan evlerin çatı, elektrik ve su tesisatları tamamen kullanılamaz halde.

4 10
49 liradan satışa çıkarılan evleri kimse almıyor: Nedeni sonradan ortaya çıktı - Resim: 5

Binaların Japonya'daki sıkı deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmesi, çoğu zaman yeni bir ev inşa etme maliyetini aşıyor.

5 10
49 liradan satışa çıkarılan evleri kimse almıyor: Nedeni sonradan ortaya çıktı - Resim: 6

Mülkü devralan kişilerin üzerine yıkım bedelleri, emlak vergileri ve zorunlu ikamet şartları da yükleniyor.

6 10
49 liradan satışa çıkarılan evleri kimse almıyor: Nedeni sonradan ortaya çıktı - Resim: 7

AKİYA BANKALARI NASIL İŞLİYOR?

Taşradaki belediyeler, sahipsiz kalan binaları "Akiya Bankası" adı verilen veri tabanlarında topluyor.

7 10
49 liradan satışa çıkarılan evleri kimse almıyor: Nedeni sonradan ortaya çıktı - Resim: 8

Miras vergisi ve bakım masrafından kaçınan mülk sahipleri evlerini bu sisteme bağışlıyor.

8 10
49 liradan satışa çıkarılan evleri kimse almıyor: Nedeni sonradan ortaya çıktı - Resim: 9

Belediyeler hem yerli hem de yabancı alıcılara ilan çıksa da sözleşme aşamasına gelen yatırımcılar yüksek maliyetleri görünce projeden vazgeçiyor.

9 10
49 liradan satışa çıkarılan evleri kimse almıyor: Nedeni sonradan ortaya çıktı - Resim: 10

NÜFUS KRİZİ KONUT PİYASASINI VURDU

Hızla yaşlanan nüfus nedeniyle Japonya genelinde sahipsiz konut stoku her geçen gün büyüyor. Mirasçıların ailelerinden kalan evleri reddetmesi kırsalda güvenlik ve yangın risklerini artırırken, 49 TL'lik sembolik satışlar dahi konut krizini çözmeye yetmiyor.

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro