Japonya'nın kırsal bölgelerinde hızla azalan nüfus ve metropollere göç nedeniyle terk edilen milyonlarca konut, yerel yönetimler tarafından 1 dolar (49 TL) gibi sembolik fiyatlarla satış listesine konuldu.
49 liradan satışa çıkarılan evleri kimse almıyor: Nedeni sonradan ortaya çıktı
Japonya'da "Akiya" olarak adlandırılan ve 1 dolardan (yaklaşık 49 TL) satışa çıkarılan binlerce sahipsiz konut alıcı bulamıyor. Yerel yönetimlerin nüfusu kırsala çekmek için başlattığı bedava ev projesinde vatandaşların geri adım atmasının ardındaki gizli maliyet ortaya çıktı.Kaynak: Diğer
Sözcü'nün haberine göre, hayalet mahallelerin oluşmasını engellemek amacıyla başlatılan bu proje, beklenen ilgiyi görmedi.
UCUZ KONUTLARIN ARKASINDAKİ GİZLİ MALİYET
Neredeyse bedavaya satılan bu geleneksel ahşap evlerin alıcı bulamamasının en büyük nedeni aşırı yüksek tadilat ve bakım masrafları.
Onlarca yıldır bakımsız kalan evlerin çatı, elektrik ve su tesisatları tamamen kullanılamaz halde.
Binaların Japonya'daki sıkı deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmesi, çoğu zaman yeni bir ev inşa etme maliyetini aşıyor.
Mülkü devralan kişilerin üzerine yıkım bedelleri, emlak vergileri ve zorunlu ikamet şartları da yükleniyor.
AKİYA BANKALARI NASIL İŞLİYOR?
Taşradaki belediyeler, sahipsiz kalan binaları "Akiya Bankası" adı verilen veri tabanlarında topluyor.
Miras vergisi ve bakım masrafından kaçınan mülk sahipleri evlerini bu sisteme bağışlıyor.
Belediyeler hem yerli hem de yabancı alıcılara ilan çıksa da sözleşme aşamasına gelen yatırımcılar yüksek maliyetleri görünce projeden vazgeçiyor.
NÜFUS KRİZİ KONUT PİYASASINI VURDU
Hızla yaşlanan nüfus nedeniyle Japonya genelinde sahipsiz konut stoku her geçen gün büyüyor. Mirasçıların ailelerinden kalan evleri reddetmesi kırsalda güvenlik ve yangın risklerini artırırken, 49 TL'lik sembolik satışlar dahi konut krizini çözmeye yetmiyor.