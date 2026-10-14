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Kaynak: Haber Merkezi

ABD'de bugün Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), küresel piyasaların bir numaralı gündem maddesi konumunda. Wall Street Journal'ın 14 büyük yatırım bankasıyla gerçekleştirdiği anket, piyasaların bu kritik veriye nasıl hazırlandığını gözler önüne seriyor.

MANŞET ENFLASYONDA ENERJİ ETKİSİ

Bankaların tahminlerine göre, manşet enflasyonun eylül ayında aylık bazda yüzde 0,6 oranında artması ve yıllık bazda yüzde 3,4'ten yüzde 3,6'ya tırmanması öngörülüyor. Bu yükselişin arkasındaki başrol oyuncusu ise galon fiyatı 4,30 doları aşarak rekor seviyelere ulaşan benzin fiyatları.

ASIL ODAK NOKTASI: ÇEKİRDEK ENFLASYON

Manşet enflasyondaki artış piyasalar tarafından büyük ölçüde kabullenilmiş durumda. Bu nedenle yatırımcıların asıl dikkat kesildiği metrik, enerji ve gıda gibi oynak kalemleri dışarıda bırakan çekirdek TÜFE olacak.

Genel beklenti, çekirdek enflasyonun ivme kaybedeceği yönünde. Aylık artış hızının yüzde 0,29'dan yüzde 0,22'ye inmesi beklenirken, yıllık bazda tahminler yüzde 2,4 ile yüzde 2,5 seviyelerinde ikiye bölünmüş durumda.

Aylık bazda Deutsche Bank yüzde 0,16 ile en iyimser tahmini sunarken; Goldman Sachs, Barclays ve Morgan Stanley yüzde 0,24'lük bir artış bekliyor. Barclays ve Morgan Stanley uzmanları, ağustos ayında kablosuz iletişim ücretlerindeki ani yükselişin yarattığı 0,1 puanlık baskının eylül ayında tersine dönmesini ve veriyi rahatlatmasını bekliyor.

PİYASALARDA HANGİ SENARYOLAR FİYATLANACAK?

Verilerin beklentiler doğrultusunda yavaşlama göstermesi, faiz artırım endişelerini hafifletecek. Bu tabloda ABD doları ve tahvil faizlerinde geri çekilme yaşanırken; ons altın fiyatlarında yükseliş, Wall Street ve küresel borsalarda ise güçlü alımlar görülebilir.

Enflasyon yüksek gelirse; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri yüksek tutmaya devam edeceği algısını perçinleyecek. Bu durum doları ve tahvil getirilerini güçlendirirken; hisse senetleri ve altın piyasalarında sert satış dalgalarına zemin hazırlayabilir.