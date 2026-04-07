Türkiye’de kişi başına kahve tüketimi son 10 yılda yaklaşık 5 kat arttı. Yıllık 350 gram seviyesinden 1 kilo 300 grama yükselen tüketimin, önümüzdeki iki yıl içinde 2 kilograma ulaşması bekleniyor. Bu artış, yalnızca bireysel tercihlerdeki değişimi değil, aynı zamanda yeni bir hayat tarzının yükselişini de ortaya koyuyor.

DÜKKAN SAYISI 25 BİNİ GEÇTİ

Sokaklara yansıyan tablo ise bu dönüşümün en görünür hâli. Türkiye genelinde sayısı 18 bin 500’ü aşan kahve dükkanları, özellikle büyük şehirlerde dikkat çekici bir yoğunluğa ulaştı. Zincir dışı dükkanlar ile toplam kahve dükkanı sayısının 25 bini geçtiği tahmin ediliyor. İstanbul tek başına yaklaşık 4 bin 700 kahveciyle toplam pazarın dörtte birini barındırırken, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya da bu büyümeden payını alıyor. Artık birçok semtte bir sokak üzerinde birden fazla kahve dükkanına rastlamak sıradan bir görüntü haline gelmiş durumda.

KaR YÜZDE 125'İ BULUYOR

Sektördeki bu hızlı büyüme, girişimcilerin de iştahını kabartıyor. Son yıllarda en fazla şube açan markalar arasında kahve zincirlerinin üst sıralara yükselmesi, sektörün yatırım açısından ne kadar cazip hâle geldiğini gösteriyor. Düşük ham madde maliyetine rağmen yüksek satış hacmi, kahveciliği öne çıkaran en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Nitekim bir kahve dükkanında ürünlerin brüt kar marjı yüzde 75 ila 125 arasında değişirken, lokasyona göre aylık cirolar 400 bin TL’den başlayıp 1 milyon TL’nin üzerine kadar çıkabiliyor. Tüm giderler düşüldüğünde ise ortalama bir işletmenin aylık net kârı 60 bin TL ile 200 bin TL arasında değişiyor. Özellikle yoğun cadde ve AVM’lerde bu rakamların çok daha yukarı çıktığı belirtiliyor.

DÜKKANLARDA ARTIŞ DURMUYOR

İşin dikkat çeken bir diğer yönü fiyat politikası. Küresel piyasalarda kahve fiyatları son dönemde yüzde 45’e varan gerileme gösterirken, Türkiye’deki kahve zincirlerinde fiyatlar düşmek bir yana artmaya devam ediyor. Bugün zincir mağazalarda orta boy bir kahvenin ortalama fiyatı 200 liraya ulaşırken, yan ürünlerle birlikte tek seferde 500 liranın üzerinde harcama yapılabiliyor. Bu durum, hem tüketicinin hem de kamu otoritelerinin dikkatini çekmiş durumda.

Türkiye'nin haberine göre, düşen maliyetlere rağmen artan fiyatlar nedeniyle Ticaret Bakanlığı’nın sektöre yönelik inceleme başlatabileceği konuşuluyor.