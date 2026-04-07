Yeniçağ Gazetesi
07 Nisan 2026 Salı
Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan sürpriz emekli maaşı çıkışı: Zam üstüne zam…

SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarına sadece enflasyon farkı yansıtılmasının sorunu çözmeyeceğini belirterek, “Emekli aylıkları mevcut ekonomik şartlara göre belirlenecek baz rakamlarla güncellenmeli. Güncellenmiş bu rakamların üzerine enflasyon farkı ilave edilmeli" dedi.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Özgür Erdursun, emekli aylıklarıyla ilgili dikkat çeken bir çıkış yaparak, mevcut sistemin tıkanma noktasına geldiğini belirtti.

Kendi YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Erdursun, emekli maaşlarına sadece enflasyon farkı yansıtılmasının sorunu çözmeyeceğini, sistemin köklü bir güncellemeye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Erdursun, her zam döneminde gündeme gelen yüzde hesaplamalarının asıl sorunu gölgelediğini ifade etti. Emekli aylıklarının alım gücünü yitirdiğini belirten uzman, çözüm için şu formülü sundu:

“Emekli aylıkları mevcut ekonomik şartlara göre belirlenecek baz rakamlarla güncellenmeli. Güncellenmiş bu rakamların üzerine enflasyon farkı ilave edilmeli.”

Bu önerinin olmaması takdirde sorunların derinleşeceğine parmak basan Erdursun, "Oranları konuşmamamız gerekiyor. Bizim artık güncellenecek rakamları konuşmamız gerekiyor. Bu yapılmazsa sorunlar derinleşir” dedi.

Sistemin alarm verdiğini ve daha önce yaptığı uyarıların gerçekleştiğini hatırlatan Erdursun, acil müdahale edilmediği takdirde krizin derinleşeceği konusunda uyardı.

Mevcut tablonun "işin içinden çıkılamaz bir duruma" geldiğini savunan SGK uzmanı, sadece yüzdelik zamlarla emeklinin refah seviyesinin artırılamayacağının altını çizdi.

Erdursun'un açıklamalarına göre; kök maaşların düşük kalması ve üzerine eklenen enflasyon farklarının reel piyasa koşullarıyla örtüşmemesi, emeklileri her geçen gün daha da zor bir duruma sürüklüyor.

. Erdursun, "Aynen dediğim noktaya geldik" diyerek yetkilileri kalıcı bir yapısal reform yapmaya davet etti.

Kaynak: Haber Merkezi
