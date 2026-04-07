MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu. CHP'yi hedef alan Bahçeli "Siyaset yerine laf üretiyor." dedi. Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili "Oyalanmaya gerek yoktur." çıkışı dikkat çekti.

Bahçeli 24 Mart'ta (2026) yaptığı "Terörsüz Türkiye" açıklamasında "Süreci boğmanın, aceleye getirmenin alemi yok; hukuki düzenlemeler adım adım yerine getirilecek." demişti.

Bahçeli'nin açıklamalarından diğer önemli başlıklar şöyle:

"TRUMP YÖNETİMİ GERÇEKLE YÜZLEŞMEK ZORUNDA KALACAK"

"-Trump ve Netanyahu telafisi zor bir hata yaptılar. Hatalarına ısrarla devam ediyorlar.

-Trump ve Netanyahu rıza üretmeyi bir kenara bırakarak zora dayalı hegemonyanın sürdürülemez olduğunu göz ardı etmiş ve tarih dışı bir tutumla telafisi zor bir hata yapmışlardır. İbretlik bir biçimde de bu hatalarına ısrarla devam ettikleri gözlemlenmektedir. Çünkü onları bir araya getiren değerler manzumesi ve insanlığın ortak düşüncesinin birikimine dayalı söz varlığı tükenmiş, Batılı akıl için anlam sistemi açısından yolun sonu görünmüştür.

-Başta Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Trump karşıtı yürüyüşler ve savaş karşıtı yüksek rütbeli askerî çevrelerdeki tartışmalar olmak üzere Batı kamuoyunun halk ve bürokrasi bazında vicdanının sesini dinlemeye devam etmesi halinde Trump yönetimi bu gerçeklikle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

-ABD, İsrail- İran savaşı 39. günde devam ediyor. İran çıkmaza sürüklenmek isteniyor. İran halkının kararlılığı dünyanın dikkatini üzerine çekmiştir. Trump olmak üzere birçok siyasi aktörün öngörülerini boşa çıkarmıştır. Hürmüz Boğazı tedarik zincirini olumsuz etkilemiştir.

CHP'Lİ BELEDİYELER

-CHP siyaset yerine laf üretiyor. Millet için en değerlisinin ne olduğunu anlamakta güçlük çekiyorlar. Gerçekle arasına mesafe koymuş bu anlayış gerçeği sırtını dönmüş bir anlayışa teslim olmaktadır. CHP'li belediye başkanlarının milletin kendilerine emanet ettikleri makamlara yaptıklarını üzüntüyle izliyoruz.

-MHP gelişmeleri sadece izleyen değil, gerektiğinde yön veren ve uyaran bir iradenin adıdır.

"TÜRKİYE'NİN ROLÜ YENİDEN TANIMLANIYOR"

-Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler enerjideki hassasiyeti ortaya koymuştur. Bu durum klasik bir "enerji arzı" şeklinde değerlendirilmemelidir. Bir enerji güvenliği meselesidir. Türkiye'nin rolü yeniden tanımlanmaktadır. Enerji artık güç dengelerini belirleyen en önemli adımlardan biridir. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE TARİHİ BİR ADIMDIR"

-Barış çalışmaları Öcalan ve Meclis'te yapılan komisyon çalışmaları ile olgunlukla sonuçlanmıştır. 17 Mayıs 2025'te 'Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Bir kanat Öcalan'ın yaptığı çağrı ve fesih kararıyla kendisini gösterdi. İkinci kanadı Meclis'te alınan kararlardır. Barış ancak iki kanadın ahenkle çırpınmasıyla, milletin tamamının aynı istikamete yönelmesiyle yükselebilir.

-Bu konu milletin bekasına, toplumsal huzurn teminine yönelik bir aımdır. Terörsüz Türkiye tarihi bir adımdır. Yasal düzenlemlere gelinen aşama memnuniyet vericidir. Meclis'in aldığı insiyatif millet adına son derece titiz bir biçimde yürütülmektedir. Her hassasiyeti gözetiyoruz. Oyalanmaya gerek yoktur."

Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün İstanbul il ve ilçe teşkilatlarını feshetmesiyle ilgili açıklama yapmaması dikkat çekti.