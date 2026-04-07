07 Nisan 2026 Salı
Anasayfa Spor Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun: Amrabat transferi için müjdeli haber geldi

Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun: Amrabat transferi için müjdeli haber geldi

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon kadro planlamasında yer almayan ve bu sezonu Real Betis'te kiralık olarak geçiren Amrabat için sevindirici gelişme yaşandı. İşte detaylar…

İbrahim Doğanoğlu
Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun: Amrabat transferi için müjdeli haber geldi - Resim: 1

Fenerbahçe'nin sezon başında Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat, İspanyol ekibinde gösterdiği etkileyici performansla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun: Amrabat transferi için müjdeli haber geldi - Resim: 2

Sezona iyi bir başlangıç yapan Faslı ön libero, daha sonra yaşadığı sakatlıklar ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle bir süre takımdan uzak kaldı, ancak son haftalarda sahalara geri döndü.

Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun: Amrabat transferi için müjdeli haber geldi - Resim: 3

29 yaşındaki futbolcunun performansı hem Betis taraftarını hem de teknik heyeti etkilerken, yönetimin de Amrabat’ın bonservisini almak için şimdiden harekete geçtiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun: Amrabat transferi için müjdeli haber geldi - Resim: 4

İspanyol basını ABC’nin haberine göre Real Betis yetkilileri, Fas Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası’na katılacak Amrabat’ın piyasa değerinin yükselmesinden endişe ediyor.

Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun: Amrabat transferi için müjdeli haber geldi - Resim: 5

Bu nedenle kulüp, transferi sonuçlandırmak için net bir tarih belirledi ve 11 Haziran’da başlayacak Dünya Kupası öncesinde Amrabat ile yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.

Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun: Amrabat transferi için müjdeli haber geldi - Resim: 6

İspanyol ekibi Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Faslı futbolcu için temaslara başladı ve transferi bitirmek için gaz bastı.

Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun: Amrabat transferi için müjdeli haber geldi - Resim: 7

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Haberde ayrıca, Betis’in Fenerbahçe’nin talep ettiği 12 milyon euroluk bonservis bedelini düşürmek için yoğun bir pazarlık yürüttüğü de iddia edildi.

Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun: Amrabat transferi için müjdeli haber geldi - Resim: 8

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Amrabat da İspanyol ekibine transfer olmaya oldukça sıcak bakıyor. Aradaki ufak fark giderildiğinde Faslı futbolcu, Betis ile sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun: Amrabat transferi için müjdeli haber geldi - Resim: 9

FENERBAHÇE'YE MÜJDE!

Deneyimli futbolcuya ayrıca Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos'un da ilgisi bulunuyor. Amrabat'ın sezon sonunda en az 10 milyon euro bedelle takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun: Amrabat transferi için müjdeli haber geldi - Resim: 10

SEZON RAKAMLARI

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Real Betis formasıyla 20 maçta görev alırken 2 gol kaydetti.

Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun: Amrabat transferi için müjdeli haber geldi - Resim: 11

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2024-25 sezonu başında Fiorentina'dan transfer edilen Amrabat, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 45 maçta takımına 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

