Kahve fiyatlarına indirim mi geliyor? Uzman isimler açıkladı

Ulusal Kahve Birliği’nin (NCA) ocak ayında ABD’de bin 500 kişiyle yaptığı ankete göre katılımcıların yüzde 61’i kahve harcamalarını kısmak için adımlar attı. Bazıları kahve dükkanlarına daha az gitmeye başlayıp evde daha fazla kahve içerken, bazıları daha ucuz markalara yöneldi. Ancak NCA’ya göre kahve içenlerin sayısı düşmedi.