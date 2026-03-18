Bazı kahve sektörü uzmanları, kahve ile kakao piyasaları arasında karşılaştırmalar yaparak, kahve fiyatlarının önümüzdeki aylarda düşeceğini öngörüyor.
Kahve fiyatlarına indirim mi geliyor? Uzman isimler açıkladı
Kahve ve kakao piyasaları arasındaki benzerlikler, sektörün odağında. Brezilya’daki rekor hasat ve talep verileri, fiyatların geleceği hakkında tartışmalara neden oluyor. Uzman isimlerden açıklama geldi. Detaylar haberimizde...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Tıpkı çikolata yapımında kullanılan kakao fiyatlarının 2024’te tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından çökmesi gibi bir tahmin öne sürülüyor. Kahvenin, kakaonun aşağı yönlü fiyat eğrisini tekrar edip etmeyeceği, geçen hafta Florida’nın Tampa kentinde düzenlenen Ulusal Kahve Birliği’nin (NCA) yıllık kongresinde tartışmaların odak noktalarından biriydi. DeCarley Trading’de kıdemli emtia stratejisti Carley Garner, “Eğer bu gerçekleşmezse şaşırırım. Bence kahve yeni kakaodur” dedi.
YÜZDE 70’TEN FAZLA DEĞER KAYBETTİ
New York’ta kakao fiyatları, üretici ülkelerdeki kötü hava koşullarının arzı daraltmasıyla Aralık 2024’te ton başına 12 bin doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Ancak yaklaşık bir buçuk yıl sonra tüketicilerin pahalı çikolatadan uzaklaşması ve üreticilerin ambalaj boyutlarını küçültmesi veya kakao yerine daha ucuz alternatiflerle ürünleri yeniden formüle etmesiyle kakao yüzde 70’ten fazla değer kaybetti.
Kakao gibi arabica kahve de tropik bölgelerdeki olumsuz hava koşullarının üretimi aksatmasıyla yükseldi. Şubat 2025’te rekor seviyeye ulaştı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelerinin kahve ticaretini bozmasıyla yüksek fiyatlar devam etti.
Ancak en büyük üretici Brezilya’da üretimin güçlü şekilde toparlanacağı beklentisi bu yıl fiyatları düşürdü. Garner, “Yıl sonuna kadar kahve fiyatlarının pound başına 2 dolar olacağını düşünüyorum” dedi.
Yüksek fiyatların talebe zarar verdiğini vurguladı. Avere Commodities’in kahve analisti Digby Beatson-Hird ise New York kahve fiyatlarının bu yıl pound başına 1,80 dolara kadar gerileyebileceğine inanıyor. Piyasa salı günü pound başına yaklaşık 2,93 dolardan kapandı.
Ulusal Kahve Birliği’nin (NCA) ocak ayında ABD’de bin 500 kişiyle yaptığı ankete göre katılımcıların yüzde 61’i kahve harcamalarını kısmak için adımlar attı. Bazıları kahve dükkanlarına daha az gitmeye başlayıp evde daha fazla kahve içerken, bazıları daha ucuz markalara yöneldi. Ancak NCA’ya göre kahve içenlerin sayısı düşmedi.
KAHVE FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ TALEBİ ARTIRACAK
Dünyanın en büyük kahve tüccarlarından Sucafina SA’da yönetici ortak ve ticaret başkanı David Behrends, sektörün bu duruma tepki verdiğini söyledi. Daha pahalı Kolombiya ve Orta Amerika kahveleri pazar payı kaybederken, daha ucuz robusta çekirdekleri pay kazandı. Hollandalı banka Rabobank’ın baş kahve analisti Carlos Mera, 2025’te kahve talebinin durakladığını belirtti.
Pandemi öncesinde yıllık yüzde 2,3 olan tarihsel talep artışına kıyasla geçen yıl büyüme görülmedi. Mera, kahve fiyatlarındaki son düşüşün eninde sonunda tüketicilere yansıyacağını ve talebi yeniden artıracağını ifade ederek, 2026’da yüzde 2’lik bir artış beklediğini söyledi.
Talep verileri, kahve ile kakao arasında keskin bir fark olduğunu gösteriyor ve bu durum bazı analistlerin kahve fiyatlarının kakao gibi düşeceğinden şüphe duymasını açıklıyor.
Brezilya’da beklenen rekor kahve hasadı piyasaya çok fazla rahatlama getirmeyebilir.
Brezilya’da onlarca çiftliği temsil eden satış temsilcisi Cleber Castro, çiftçilerin güçlü finansal durumda olduğunu, satışlarını kademeli yapacaklarını ve muhtemelen stoklarını yenilemek için bir miktar ürünü ellerinde tutacaklarını belirtti.