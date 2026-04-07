07 Nisan 2026 Salı
Anasayfa Spor Arda Güler sahnede: Real Madrid-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçının detayları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final ayağının ilk maçında Real Madrid evinde Bayern Münih'i ağırlıyor. Gözler Arda Güler'e çevrildi. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Real Madrid, bu akşam Santiago Bernabeu’da Bayern Münih’i konuk edecek.

MAÇ HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 22.00’de başlayacak ve İngiliz hakem Michael Oliver yönetiminde oynanacak. Maç, Tabii Spor’dan canlı yayınlanacak.

REAL MADRID'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLU

Los Blancos, lig aşamasını 15 puanla 9. sırada tamamladıktan sonra son 16 turunda Benfica’yı eleyerek bir üst tura yükseldi. Ardından Manchester City’yi elemesiyle çeyrek finale çıktı.

BAYERN'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLU

Bayern Münih ise lig aşamasını 21 puanla 2. sırada tamamladı ve son 16 turunda Atalanta’yı eleyerek çeyrek final biletini aldı.

GÖZLER ARDA'DA

Zorlu maç öncesi gözler milli futbolcumuz Arda Güler'e çevrildi. Genç yetenek, zorlu karşılaşmada da sahne alacak.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Lunin, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Garcia, Valverde, Thiago, Tchouameni, Arda Güler, Mbappe, Vinicius Junior.

Bayern Münih: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Bischof, Kimmich, Pavlovic, Olise, Karl, Diaz, Gnabry.

Müsabakanın rövanşı ise önümüzdeki hafta Çarşamba günü Almanya'da oynanancak.

ARDA GÜLER'İN SEZON KARNESİ

Milli gurur, bu sezon Real Madrid formasıyla şu ana kadar 46 maça çıkarken takımına 4 gol, 13 asistlik skor katkısı sağladı.

