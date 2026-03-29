Küresel piyasalarda kahve fiyatları son yıllarda dalgalı bir seyir izlerken, Türkiye’deki artış dikkat çekiyor. 2019’dan bu yana küresel piyasalarda kahve fiyatları yaklaşık 3,5 kat yükselmiş olsa da, Türkiye’de aynı dönemde fiyatlar 30 kata yakın arttı. 100 gramlık Türk kahvesi paketinin 2019’da 3,2 TL olması, 2026 itibarıyla 97,5 TL’ye yükselmesi, iç piyasadaki fiyatlama dinamiklerinin küresel trendden farklı olduğunu ortaya koyuyor.
Kahve bile lüks oldu: Dünyada fiyatlar düşerken Türkiye'de 30 kat zam
PANDEMİ ETKİSİ
Pandemi döneminde hasat süreçlerinde yaşanan aksaklıklar, tedarik zinciri sorunları ve lojistik maliyetlerdeki yükseliş, küresel kahve fiyatlarını yukarı taşıyan başlıca etkenler arasında yer aldı. 2024 ve 2025 yıllarında arz tarafındaki sıkışma ve iklim koşullarının olumsuz etkileri fiyatları zirveye taşıdı. Şubat 2025’te 420 dolar ile rekor seviyeye ulaşan kahve fiyatları, 2026 itibarıyla yılbaşından bu yana yüzde 12 gerileyerek 315 dolar civarında işlem görüyor. Dünya genelinde dalgalı seyir sürse de Türkiye’de fiyat artışları durmadı.
YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 12 GERİLEDİ
Türkiye’de kahve tüketimi de son yıllarda hızlı bir yükseliş gösterdi. Kişi başı yıllık tüketim 2019’da yaklaşık 0,5–0,7 kilogram seviyesindeyken, günümüzde 1,5 kilogram civarına çıktı. Uzmanlar, tüketimde son 7 yılda yaklaşık 2–3 katlık artış olduğunu belirtiyor. Bu yükseliş, özellikle zincir kahve markaları ve evde kahve hazırlama alışkanlıkları ile destekleniyor. Latte ve filtre kahve gibi çeşitlerde 2022-2024 yıllarında birden fazla zam uygulaması görüldü.
SADECE TÜRK KAHVESİ DEĞİL
Türkiye’de ise tablo farklı bir görünüm sergiliyor. Kahve fiyatlarındaki artış hız kesmeden devam ederken, özellikle son yıllarda yükselişin ivme kazandığı dikkat çekiyor. 2019 yılında 100 gramlık bir Türk kahvesi paketinin fiyatı 3,2 TL seviyesindeyken, 2026 itibarıyla aynı ürünün fiyatı 97,50 TL’ye ulaşmış durumda. Bu dramatik artış, yalnızca geleneksel Türk kahvesiyle sınırlı kalmıyor.
Zincir kahve markalarında satılan ürünlerde de benzer bir tablo söz konusu. Latte gibi popüler kahve çeşitlerinde 2021’e kadar daha sınırlı artışlar görülürken, 2022-2024 yılları arasında fiyat güncellemelerinin yıl içinde birkaç kez yapıldığı gözlemleniyor. Bu durum, özellikle hizmet sektöründe maliyet baskısının fiyatlara hızlı şekilde yansıdığını ortaya koyuyor.
Uzmanlara göre Türkiye’deki bu sert yükselişin arkasında yalnızca küresel emtia fiyatları bulunmuyor. Döviz kurundaki hareketlilik, yüksek enflasyon ve işletme maliyetlerindeki artış, kahve fiyatlarının küresel trendden kopmasına neden oluyor. Küresel piyasalarda fiyatlar dalgalı bir seyir izlerken, Türkiye’de kesintisiz bir artış trendinin sürmesi, iç ekonomik koşulların fiyatlama davranışları üzerindeki etkisini açıkça gösteriyor.
TÜRKİYE'DE KAHVE TÜKETİMİ
TÜRKİYE'YE KAHVE EN ÇOK HANGİ ÜLKELERDEN İTHAL EDİLİYOR?
Türkiye’nin kahve ithalatında başlıca kaynak ülkeler Brezilya, Vietnam ve Kolombiya olurken, Etiyopya, Honduras ve Peru gibi ülkeler de piyasaya çeşitlilik sağlıyor. Uzmanlar, bu ülkelerden gelen kahvenin hem fiyat hem de kalite açısından Türkiye’deki arz dengesinde kritik rol oynadığını vurguluyor.
Özetle, dünya genelinde kahve fiyatları 7 yılda 3,5 kat artarken, Türkiye’de fiyatlar 30 kat artarak tüketiciyi ciddi şekilde etkiledi. Döviz, enflasyon ve maliyet baskısı, Türkiye’de kahve fiyatlarının küresel trendlerden ayrılmasına yol açıyor, ancak kahve tüketimi yine de hızlı bir yükseliş trendinde seyrediyor.
KAHVE NEDİR?
Kahve, dünya genelinde en çok tüketilen içeceklerden biri olarak öne çıkıyor. Kahve çekirdeklerinin kavrulup öğütülmesiyle hazırlanan bu içecek, farklı demleme yöntemleriyle tüketiciye sunuluyor. Türk kahvesi, filtre kahve ve espresso gibi çeşitleri, hem evde hem de kafelerde yoğun talep görüyor.
Kahve yalnızca bir içecek değil, aynı zamanda kültürel bir ritüel olarak da değerlendiriliyor. Sosyal yaşamda ve iş dünyasında kahve, sohbetlerin ve buluşmaların vazgeçilmez unsuru hâline gelmiş durumda. Küresel ticarette ise kahve, önemli bir ekonomik üründür.