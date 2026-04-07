ABD’nin İran’a yönelik geniş çaplı hava harekatı, bölgesel olmanın ötesinde küresel askeri dengeyi etkileyecek boyutta mühimmat tüketimine neden oluyor.
ABD'yi İran savaşında çok zor günler bekliyor... JASSM-ER füze stokları tükenmek üzere
İran harekatı, ABD’nin JASSM-ER stoklarını hızla eritiyor. Savaşın ilk dört haftasında 1.000’den fazla füze kullanıldı. JASSM-ER'den dünya genelinde sadece 425 adet kaldığı ifade edildi. İşte detaylar...Derleyen: Sinan Başhan
Özellikle düşük görünürlüklü uzun menzilli seyir füzeleri operasyonun ana omurgasını oluştururken, Washington kritik stoklarını hızla eritiyor.
ABD’nin en önemli uzun menzilli silahlarından AGM-158 JASSM-ER, İran harekatlarında yoğun biçimde kullanılıyor.
Bloomberg’e göre; savaş öncesinde yaklaşık 2.300 adet olan envanterin büyük kısmı operasyonlara ayrılırken, geriye dünya genelinde kullanılabilir yalnızca yaklaşık 425 adet füze kaldığı belirtiliyor.
Kaynaklara göre Mart ayı sonunda Pasifik’teki JASSM-ER stoklarının da Orta Doğu’ya kaydırılması kararı alındı.
Füzelerin bir kısmı İngiltere’deki RAF Fairford başta olmak üzere ileri konuşlu üslerine sevk ediliyor. Bu adım, ABD’nin Orta Doğu dışında diğer bölgelerdeki caydırıcılığını da riske attığını gösteriyor.
İlk 4 Haftada 1.000’den Fazla Atış
Savaşın ilk dört haftasında 1.000’den fazla JASSM-ER füzesi kullanıldığı ifade ediliyor. Bu rakam, ABD’nin modern hava operasyonlarında uzun menzilli hassas vuruşa ne kadar bağımlı hale geldiğini ortaya koyuyor.
Daha kısa menzilli AGM-158 JASSM ile birlikte değerlendirildiğinde, ABD stoklarının yaklaşık üçte ikisinin İran harekatına tahsis edildiği belirtiliyor.
ABD genel bir mühimmat krizi yaşıyor. Yabancı kaynaklara göre, İran operasyonunda yaşanan tüketim yalnızca JASSM-ER ile sınırlı değil; birçok kritik silah sisteminde eş zamanlı erime yaşanıyor.
AGM-158 JASSM-ER SEYİR FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ
AGM-158 JASSM-ER, 900 ila 1.000 kilometreyi aşan menziliyle hedefleri güvenli uzaklıktan vurabilen, düşük radar izine sahip bir seyir füzesidir.
Yaklaşık 450 kilogram ağırlığında sığınak delici harp başlığı taşıyan sistem, GPS ve ataletsel navigasyonla hedefe yönelirken, terminal safhada görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığıyla yüksek hassasiyet sağlar.
Subsonik hızda uçan füze, alçak irtifada araziyi takip ederek ilerler ve bu sayede düşman hava savunma sistemlerinden kaçınma kabiliyeti kazanır.
Bu özellikleriyle JASSM-ER, yoğun hava savunma altında kalan stratejik hedeflere karşı “stand-off” yani güvenli mesafeden taarruz konseptinin en kritik unsurlarından biridir.