ABD'yi İran savaşında çok zor günler bekliyor... JASSM-ER füze stokları tükenmek üzere

İlk 4 Haftada 1.000’den Fazla Atış

Savaşın ilk dört haftasında 1.000’den fazla JASSM-ER füzesi kullanıldığı ifade ediliyor. Bu rakam, ABD’nin modern hava operasyonlarında uzun menzilli hassas vuruşa ne kadar bağımlı hale geldiğini ortaya koyuyor.

Daha kısa menzilli AGM-158 JASSM ile birlikte değerlendirildiğinde, ABD stoklarının yaklaşık üçte ikisinin İran harekatına tahsis edildiği belirtiliyor.

ABD genel bir mühimmat krizi yaşıyor. Yabancı kaynaklara göre, İran operasyonunda yaşanan tüketim yalnızca JASSM-ER ile sınırlı değil; birçok kritik silah sisteminde eş zamanlı erime yaşanıyor.



