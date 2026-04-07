İsrail merkezli savunma sanayii şirketi Yunan Silahlı Kuvvetleri’ne PULS Çok Namlulu Roketatar Sistemi (ÇNRA) tedariki için yaklaşık 750 milyon dolar
İsrail ile Yunanistan'dan tehlikeli oyun: Resmen anlaştılar
İsrailli şirket Elbit Systems ile Yunanistan, PULS Çok Namlulu Roketatar Sistemi için 750 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Anlaşma, 300 km menzilli füzeler, dolanan mühimmat ve 10 yıllık destekle birlikte endüstriyel işbirliğini de içeriyor.Derleyen: Sinan Başhan
değerinde bir sözleşme imzaladığını duyurdu.
Sözleşme, dört yıllık teslimat sürecini ve buna ek olarak 10 yıllık bakım, lojistik ile idame desteğini kapsıyor.
Anlaşma kapsamında Yunanistan’a PULS silah sistemleri, eğitim mühimmatı, farklı menzil seçeneklerine sahip karadan karaya füzeler ve dolanan mühimmat tedarik edilecek.
Anlaşmanın öne çıkan unsurlarından biri de endüstriyel işbirliği boyutu oldu.
İsrailli şirket, Yunan savunma sanayii ile ortak üretim gerçekleştirecek, teknoloji transferi ve know-how paylaşımı sağlayacak.
ÖZELLİKLERİ NELER?
PULS sistemleri, 300 kilometreye kadar etkili menzil sunuyor. Sistemde dört farklı füze kullanılıyor:
18 adet Accular 122 mm (35 km menzil),
10 adet Accular 160 mm (40 km menzil),
4 adet Extra 306 mm (150 km menzil),
2 adet Predator Hawk 370 mm (300 km menzil).
PULS sistemleri, füzelere ek olarak 100 kilometre menzile sahip SKY STRIKER dolanan mühimmatının entegrasyonuna da imkân tanıyor.
Yeniden kullanılabilir özelliğe sahip bu dolanan mühimmat, görev sonrası paraşütle iniş yapabiliyor.
DEV BÜTÇE
Aralık 2025’te İsrail’den 36 adet PULS sisteminin alımını onaylayan Yunanistan, 2036 yılına kadar silahlı kuvvetlerini modernize etmek için yaklaşık 28 milyar avro harcayacağını açıklamıştı.
Yunanistan ayrıca İsrail ile 3 milyar euroluk bir hava savunma ve füze kalkanı geliştirilmesi konusunda görüşmeler yürütüyor.