Kaynak: Haber Merkezi

Dünyaca ünlü strateji oyunu Hearts of Iron IV'ün resmi Discord sunucusunda, profil fotoğrafı olarak Mustafa Kemal Atatürk'ü kullanan bir Türk oyuncunun sunucudan uzaklaştırılması ve moderatörlerin Atatürk'ü "tartışmalı figür" olarak nitelendirmesi büyük bir krize dönüştü.

Bu kararın ardından Türk oyuncular, tepkilerini oyunun Steam platformundaki mağaza sayfasına taşıyarak oyunu olumsuz inceleme yağmuruna tuttu. Son bir ay içinde yapılan 25 binden fazla değerlendirmenin yalnızca yüzde 7'sinin olumlu kalması üzerine, Steam bu durumu "konu dışı inceleme aktivitesi" olarak etiketledi. Büyüyen tepkiler nedeniyle şirketin resmi Discord sunucusu da yeni üye alımına kapatıldı.

ŞİRKET KURALLARDAKİ TUTARSIZLIĞI KABUL ETTİ

Olayların çığırından çıkması üzerine sessizliğini bozan geliştirici şirket Paradox Interactive, bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Oyun Direktörü Batya tarafından yayımlanan mesajda, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak Türk halkı için taşıdığı anlamın farkında oldukları belirtildi. Batya, gerçek kişilerin profil fotoğrafı olarak kullanılmasına yönelik kuralların her durumda adil ve tutarlı bir şekilde uygulanmadığını itiraf etti. Şirket, hem mevcut moderasyon kurallarını hem de bu süreçte verilen tüm uzaklaştırma (ban) kararlarını yeniden değerlendireceğini duyurdu.

"TARTIŞMALI FİGÜR" İFADESİ İÇİN ÖZÜR DİLENMEDİ

Şirketin geri adım atarak kuralları gözden geçireceğini açıklamasına rağmen, moderasyon ekibinin kullandığı "tartışmalı figür" ifadesi için resmi ve doğrudan bir özür dilenmemesi tepkilerin sürmesine neden oldu. Türk oyuncular sosyal medya üzerinden, yalnızca haksız yere verilen cezaların iptal edilmesini değil, aynı zamanda kullanılan bu hadsiz ifade için açık bir özür metni yayımlanmasını talep etmeye devam ediyor.

TARİHÇİ EMRAH SAFA GÜRKAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Olaya dair tarihi gerçek dışı iddialarla yapılan uygulamaya tepki gösteren ünlü tarihçi Emrah Safa Gürkan, 6 binden fazla saat oynadığı oyunu boykot edeceğini açıklamıştı Gürkan, "6000'den fazla saatim var. Diğer oyunlarını saymıyorum bile. Açık bir düşmanlık ve tarihi çarptırma var. Atatürk'ün tarihsel olarak herhangi bir tartışmalı yanı yok, ama bunu zaten onlar da biliyor muhtemelen. Boykot. Bu hostile (düşmanca) tavırlarını düzeltip özür dilemezlerse oynamam" demişti.