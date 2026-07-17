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2026 FIFA Dünya Kupası finali öncesinde dikkat çeken bir açıklama da eski UFC şampiyonu Khabib Nurmagomedov’dan geldi.

Rus sporcu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda finalde karşı karşıya gelecek Arjantin ve İspanya hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Khabib, “İsrail’i seven Arjantin, Filistin’i seven İspanya… Kimi destekleyeceğimi biliyorum.” sözleriyle tercihini net bir şekilde ortaya koydu.

Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu.

19 Temmuz’da oynanacak dev final öncesi, saha içindeki rekabet kadar saha dışındaki yorumlar da dikkat çekmeye devam ediyor.