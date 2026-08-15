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Bodrum’da arkadaşına ait teknede tatilini sürdüren dünyaca tanınan model Naomi Campbell, objektiflere yakalandı. Görüntülendiğini fark eden İngiliz model, korumalarının yardımıyla kameralardan uzaklaşmaya çalıştı. Campbell, korumalarını önüne geçirerek hızla teknenin içerisine yöneldi.

Arkadaşlarıyla teknede vakit geçirirken görüntülenen Campbell, gazetecilerin kendisini takip ettiğini fark etmesinin ardından güvenlik ekibini yanına çağırdı. Model, fotoğraf ve görüntü alınmasını önlemek amacıyla korumalarının arkasında kaldı.

Habertürk’ten Onur Aydın’ın haberine göre Campbell, korumalarının oluşturduğu güvenlik çemberinin ardından koşarak teknenin içine geçti ve görüntülenmekten kaçındı.

NAOMI CAMPBELL KİMDİR?

Naomi Campbell, 22 Mayıs 1970 tarihinde İngiltere’nin başkenti Londra’da dünyaya gelen model ve oyuncudur. Moda kariyerine 15 yaşında adım atan Campbell, 1980’lerin sonlarından itibaren uluslararası ölçekte tanınan süper modellerden biri oldu. Versace, Chanel, Dior ve Yves Saint Laurent gibi prestijli modaevlerinin defile ve kampanyalarında yer alan Campbell, sektörün simge isimleri arasına girdi. Ünlü model, kariyeri boyunca Vogue başta olmak üzere pek çok uluslararası moda dergisinin kapağında da yer aldı.