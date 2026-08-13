Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Çağla Şıkel o rutininden vazgeçemiyor: Hobi diye başlamıştı, hayatının tutkusu oldu

Çağla Şıkel o rutininden vazgeçemiyor: Hobi diye başlamıştı, hayatının tutkusu oldu

Ünlü manken Çağla Şıkel'in seneler önce hobi olarak başladığı jetsurf serüveni vazgeçemediği tutkusu oldu...

Kaynak: Diğer
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Çağla Şıkel o rutininden vazgeçemiyor: Hobi diye başlamıştı, hayatının tutkusu oldu - Resim: 1

Çağla Şıkel'in yıllar önce merak ederek adım attığı jetsurf serüveni, zamanla vazgeçilmez tutkularından biri oldu. İlk zamanlarında dengede kalmakta zorlanan ve defalarca suya düşen ünlü manken, yaşadığı tüm zorluklara rağmen bu spordan vazgeçmedi. Şıkel, son olarak yeni su sporu pozlarını takipçileriyle paylaştı.

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Çağla Şıkel o rutininden vazgeçemiyor: Hobi diye başlamıştı, hayatının tutkusu oldu - Resim: 2

Başarılı manken Çağla Şıkel, 2025 yazında çocuklarıyla eğlenmek amacıyla adım attığı jetsurf sporuyla yaşam tarzını bambaşka bir noktaya taşıdı.

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Çağla Şıkel o rutininden vazgeçemiyor: Hobi diye başlamıştı, hayatının tutkusu oldu - Resim: 3

İlk denemelerinde ciddi zorluklar yaşayan ve defalarca suya düşen Şıkel, pes etmeyen yapısıyla bu zorlu su sporunun üstesinden geldi.

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Çağla Şıkel o rutininden vazgeçemiyor: Hobi diye başlamıştı, hayatının tutkusu oldu - Resim: 4

Sabah'ın haberine göre, Çağla Şıkel'in Çeşme tatilinde oğulları Kuzey ve Uzay'a eşlik etmek için denediği jetsurf, zamanla öylesine bir yaz aktivitesi olmaktan çıkıp hayatının merkezine yerleşti.

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Çağla Şıkel o rutininden vazgeçemiyor: Hobi diye başlamıştı, hayatının tutkusu oldu - Resim: 5

İlk başlarda tamamen çocuklarıyla ortak bir anı paylaşmak ve suyun üzerinde keyifli vakit geçirmek amacıyla tahtanın üzerine çıkan ünlü sunucu, bu sürecin sanıldığı kadar kolay olmadığını kısa sürede anladı.

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Çağla Şıkel o rutininden vazgeçemiyor: Hobi diye başlamıştı, hayatının tutkusu oldu - Resim: 6

Azmiyle dikkat çeken ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşıma "Hobi olsun, çocuklarla kayarım diye başladım. Hayatım değişti" notunu düşerek o günleri anımsattı.

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Çağla Şıkel o rutininden vazgeçemiyor: Hobi diye başlamıştı, hayatının tutkusu oldu - Resim: 7

Anneliğin getirdiği o paylaşımla başlayan süreç, bugün hem çocuklarına cesaret veren hem de birlikte zaman geçirmelerini sağlayan eğlenceli bir tutku oldu.

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