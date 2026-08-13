Çağla Şıkel o rutininden vazgeçemiyor: Hobi diye başlamıştı, hayatının tutkusu oldu

Çağla Şıkel'in yıllar önce merak ederek adım attığı jetsurf serüveni, zamanla vazgeçilmez tutkularından biri oldu. İlk zamanlarında dengede kalmakta zorlanan ve defalarca suya düşen ünlü manken, yaşadığı tüm zorluklara rağmen bu spordan vazgeçmedi. Şıkel, son olarak yeni su sporu pozlarını takipçileriyle paylaştı.