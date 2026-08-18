Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı tarafından ikinci kez düzenlenen İstanbul Uluslararası Yaz Müzik Akademisi, 12-16 Ağustos tarihleri arasında yoğun bir eğitim programının ardından Beşiktaş Güney Kampüs’te gerçekleşen gala konseriyle tamamlandı.

Etkinlik, farklı ülkelerden gelen sanatçıları, eğitimcileri ve genç müzisyenleri aynı çatı altında buluşturarak İstanbul’u bir kez daha uluslararası müzik sahnesinin önemli merkezlerinden biri haline getirdi.

Akademi boyunca dünya çapında aktif sanatçı ve eğitimciler, genç yeteneklerle bir araya geldi. Beş gün süren yoğun çalışmaların ardından sahneye çıkan flüt orkestrası ve solistler, dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Konserde Koeluch ve Offenbach’ın overtür düzenlemeleri başta olmak üzere bazı prömiyer eserler Türkiye’de ilk kez seslendirildi. Müzikseverler, flüt repertuvarının zengin örneklerini büyük bir beğeniyle dinledi.

BAU Konservatuvar Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İsmet Aydın, etkinliğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “BAU Konservatuvar olarak uluslararasılaşmayı eğitim ve sanat vizyonumuzun temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Yıl boyunca birçok farklı ülkeden akademisyeni, öğrenciyi ve sanatçıyı üniversitemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. İstanbul Yaz Müzik Akademisi iki yıldır süregelen bir proje. Bu anlamlı projelere ev sahipliği yapmaktan oldukça mutluyuz. Birçok öğrenciye ve sanatçıya eğitim fırsatı ile uluslararası arenada kendini gösterme imkânı tanıyoruz. Oldukça mutlu ve gururluyuz. Bu akşam çok özel bir konserle projeyi nihayetlendiriyoruz. Hedefimiz, İstanbul’u merkeze alan uluslararası iş birliklerimizi her yıl daha da güçlendirmek ve BAU Konservatuvarı’nı dünyayla sürekli etkileşim içinde olan güçlü bir sanat ve eğitim merkezi haline getirmektir.”

Aydın’ın da aralarında bulunduğu akademisyenler, gala konserine katılarak genç müzisyenlere destek verdi. Etkinlik, yalnızca bir konser olmanın ötesinde, uluslararası müzik eğitimi köprüsü kurma hedefinin somut bir örneği olarak öne çıktı.

Fransa Nice Konservatuvarı’ndan Prof. Sibel Pensel, akademinin değerine vurgu yaparak şunları belirtti: “Türkiye’nin birçok şehrinden flüt öğretmenleri ve piyano öğretmenleri bize öğrencilerini yolladılar. Bu stajı çok değerli oğlum piyanist Leo Pensel’le birlikte organize ediyoruz. Bu akşam öğrencilerimizle son kez birlikteyiz. Sahnede güzel bir program hazırladık.”

Prof. Dr. Hyun Sook Tekin ise uluslararası etkinliklere verdikleri önemi dile getirdi: “Bu bizim aslında üçüncü etkinliğimiz. Dört sene önce piyano festivaline başladık. Geçen seneden beri değerli Sibel Hocamız’la tanışmamızla beraber piyano ve flüt alanında çalışmamızı yapmaktayız. Konservatuvar müdürümüz İsmet Aydın Bey’in desteğiyle etkinliklerimizi Pera Kampüs ve Beşiktaş Kampüs’te gerçekleştirmekteyiz.”

Konserde akademi hocaları ve eğitime katılan sanatçılardan oluşan Flüt Orkestrası ile solistler sahne aldı. Fransa Nice Konservatuvarı’ndan Prof. Sibel Pensel, BAU Konservatuvarı’ndan Prof. Dr. Hyun Sook Tekin, İsviçre Cenevre Konservatuvarı’ndan Öğretim Görevlisi Leo Pensel, Fransa Lyon Devlet Orkestrası’ndan solo flütist Jocelyn Aubrun, İrlanda Heritage Orkestrası’nın solo flütisti ve orkestra şefi Gareth Mclearnon ile Zeynep Bölük’ün beş günlük eğitiminin ardından gerçekleşen performans, büyük beğeni topladı.