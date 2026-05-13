Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Prof. Dr. Erdem Gülümser koordinesinde düzenlenen “Azim, Disiplin ve Başarı” temalı söyleşi programında, Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp ve antrenörü öğrencilerle bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda, spor kariyeri, başarı yolculuğu ve spor disiplinine dair önemli deneyimler paylaşıldı.

Program, Şeyh Edebali’nin vefatının 700. yılı kapsamında Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından hazırlanan video gösterimi ile başladı. Ardından milli güreşçi Rıza Kayaalp’in spor kariyerini ve uluslararası başarılarını konu alan tanıtım videosu katılımcılarla buluşturuldu.

Etkinliğin devamında gerçekleştirilen “Sporda Başarı” panelinde, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Prof. Dr. Erdem Gülümser moderatörlüğünde Rıza Kayaalp ve milli güreşçi antrenörü Adnan Çınar Şahingöz öğrencilerle deneyimlerini paylaştı. Panelde sporculuk kariyerinde disiplin, motivasyon, hedef belirleme ve zorluklarla mücadele konuları ele alınırken öğrenciler de merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu.

Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen programda, sporun bireysel gelişim ve başarı üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. Özellikle gençlere yönelik azim, kararlılık ve çalışma disiplini vurguları programın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Program sonunda Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp ile antrenör Adnan Çınar Şahingöz’e teşekkür belgeleri, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul tarafından takdim edildi.

Etkinlik, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Prof. Dr. Erdem Gülümser’in kapanış konuşmasının ardından sona erdi.