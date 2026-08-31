Dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı kariyerini noktaladığını açıkladı.

20 yılı aşkın süredir ülkesi adına mücadele eden 39 yaşındaki yıldız, kararını sosyal medya hesabından yayımladığı duygusal mesajla duyurdu.

Messi, milli formayla 207 karşılaşmada 125 gol kaydederek Arjantin tarihinin hem en fazla forma giyen hem de en fazla gol atan futbolcusu olarak veda etti.

'BU KARAR RUHUMU DERİNDEN YARALADI'

Milli takımdan ayrılmanın kendisi için oldukça zor olduğunu belirten Messi, kararını uzun süre düşündüğünü ifade etti.

Arjantinli yıldız, "Finalden bu yana geçen bu süre içinde, uzun uzun düşündükten sonra, Milli Takım'dan ayrılma kararımı hepinizle paylaşmak istiyorum. Bu karar ruhumu derinden yaraladı ve hâlâ da yaralıyor ancak artık zamanının geldiğini anlıyorum." dedi.

Kariyeri boyunca Arjantin forması için her şeyini verdiğini vurgulayan Messi, "Yemin ederim ki her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu forma için her zaman mücadele ettim ve her şeyimi verdim; size mutluluklar yaşatmak ve futbol aracılığıyla Arjantinli olmaktan gurur duymanızı sağlamak için." ifadelerini kullandı.

'ARTIK VERECEK BAŞKA BİR ŞEYİM KALMADI'

Milli takımda yer almayı hak eden çok sayıda genç futbolcunun arkasından geldiğini söyleyen Messi, "Milli Takım'da olmayı seviyorum, sevdim ve her zaman seveceğim. Kendimi tamamen adadım, artık verecek başka bir şeyim kalmadı; üstelik arkamdan bu takımda yer almayı hak eden çok yetenekli gençler geliyor." sözleriyle kararının gerekçesini anlattı.

'ARTIK BEN DE SİZLERDEN BİRİ OLACAĞIM'

Arjantin taraftarına 20 yıllık destekleri için teşekkür eden Messi, "Bu 20 yıl boyunca gösterdiğiniz tüm sevgi için teşekkür ederim. Sizi sahadan dinleyememeyi çok özleyeceğim. Artık ben de sizlerden biri olacağım, her zaman dışarıdan sizi destekleyip arkanızda olacağım. İyi günde de, kötü günde de, hatta kötü günlerde daha da fazla." ifadelerini kullandı.

Messi ayrıca ailesine, birlikte çalıştığı teknik direktörlere, takım arkadaşlarına ve yöneticilere teşekkür ederek, milli takımda yaşadığı unutulmaz anıları hayatı boyunca taşıyacağını ifade etti.

DÜNYA KUPASI'YLA ZİRVEYE ÇIKMIŞTI

Arjantin Milli Takımı'yla uzun yıllar kupa hasreti yaşayan Lionel Messi, kariyerinin en büyük başarısını 2022 Katar Dünya Kupası'nda elde etmişti. Takımının kaptanı olarak Dünya Kupası'nı kaldıran Messi, böylece kariyerindeki en önemli eksik parçalardan birini tamamlamıştı.

Arjantin formasıyla 207 maçta 125 gole imza atan Lionel Messi'nin vedasıyla, milli takımda 20 yılı aşan tarihi bir dönem de sona erdi.