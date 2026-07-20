Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

2026 Dünya Kupası finalinde Ferran Torres'in golüyle İspanya'ya uzatmalarda 1-0 yenilen Arjantin'de kaptan Lionel Messi sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

İSPANYA'YI TEBRİK ETTİ

Messi paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Acı çok büyük ve bu yaranın iyileşmesi zaman alacak ancak aynı zamanda tüm güzel anıları da kalbimde saklayacağım.

Her şeyimizi ortaya koyarak geri döndüğümüz ve hafızalarda sonsuza dek kalacak maçları, bu grubun çalışması ve çabasıyla birleşen tüm ülkenin desteğini; bu destek sayesinde bir kez daha dünyanın en iyileri arasına girmeyi başardık.

Bugün yaptıklarımızın değerini tam olarak kavramak zor ama bu takım arka arkaya iki Dünya Kupası finaline ulaştı.

Her mesaj için içtenlikle çok teşekkür ederim. Bir kez daha ülke olarak bir araya gelmeyi başardık ve hep birlikte, Arjantinli olmanın gururunu paylaştık.

Ayrıca şampiyonluk için İspanya'yı da tebrik ediyorum."