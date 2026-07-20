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2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya'ya uzatmalarda 1-0 mağlup olan Arjantin'de, karşılaşmanın ardından en dikkat çeken isim Lionel Messi oldu.

39 yaşındaki yıldız futbolcu, bitiş düdüğünün ardından sahada duygusal anlar yaşarken, kameralara yansıyan görüntüler futbolseverleri de etkiledi.

Lionel Messi gözyaşlarına hakim olamadı. pic.twitter.com/vRPRw4dQkJ — TRT Spor (@trtspor) July 19, 2026

GELECEĞİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Altıncı kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan Messi'nin bu turnuvanın ardından milli takım kariyerini noktalayabileceği uzun süredir konuşuluyordu. Ancak Arjantinli yıldız, geleceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Bu nedenle Messi'nin Arjantin Milli Takımı formasını giymeye devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ

Lionel Messi, Dünya Kupası kariyerinde çıktığı altı turnuvada toplam 21 gole imza atarak organizasyon tarihinin en önemli oyuncuları arasında yer aldı.

Final yenilgisine rağmen Arjantin futbolunun yaşayan efsanesi olarak gösterilen Messi'nin vereceği karar, futbol dünyası tarafından merakla bekleniyor.