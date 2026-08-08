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Chelsea'de yeni sezon öncesi büyük bir kadro operasyonu gündemde.

BBC'de yer alan habere göre Londra ekibi, genişleyen A takım kadrosunu küçültmek için kapsamlı bir ayrılık operasyonuna hazırlanıyor.

HEDEF 25 KİŞİLİK KADRO

FIFA'nın yeni sezon talimatları doğrultusunda kadrosunu 25 futbolcuya düşürmeyi hedefleyen Chelsea, yeni teknik direktörü Xabi Alonso ile birlikte daha yönetilebilir bir oyuncu grubuyla yoluna devam etmek istiyor.

Bu plan doğrultusunda kulübün 16 futbolcuyla yollarını ayırması gerektiği belirtildi.

5 İSİM A TAKIMLA ANTRENMAN YAPMIYOR

Ayrılık ihtimali bulunan futbolculardan bazılarının şimdiden A takım çalışmalarının dışında kaldığı aktarıldı.

Benoit Badiashile, Axel Disasi, Marc Guiu, David Datro Fofana ve Caleb Wiley'nin şu anda A takımla antrenmanlara dahi katılmadığı ve geleceklerinin belirsiz olduğu ifade edildi.

LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Chelsea'nin ayrılık planında yalnızca forma şansı bulmakta zorlanan oyuncular bulunmuyor.

Nicolas Jackson, Pedro Neto, Malo Gusto ve Mykhailo Mudryk gibi önemli isimlerin de ayrılığı gündemde.

CHELSEA'NİN 16 KİŞİLİK AYRILIK LİSTESİ

Londra ekibinde takımdan ayrılması gündemde olan futbolcular şöyle:

Benoit Badiashile

Axel Disasi

Marc Guiu

David Datro Fofana

Caleb Wiley

Trevoh Chalobah

Filip Jorgensen

Mamadou Sarr

Dario Essugo

Mykhailo Mudryk

Nicolas Jackson

Liam Delap

Malo Gusto

Emmanuel Emegha

Pedro Neto

Kendry Paez