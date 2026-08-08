Chelsea'de yeni sezon öncesi büyük bir kadro operasyonu gündemde.
BBC'de yer alan habere göre Londra ekibi, genişleyen A takım kadrosunu küçültmek için kapsamlı bir ayrılık operasyonuna hazırlanıyor.
HEDEF 25 KİŞİLİK KADRO
FIFA'nın yeni sezon talimatları doğrultusunda kadrosunu 25 futbolcuya düşürmeyi hedefleyen Chelsea, yeni teknik direktörü Xabi Alonso ile birlikte daha yönetilebilir bir oyuncu grubuyla yoluna devam etmek istiyor.
Bu plan doğrultusunda kulübün 16 futbolcuyla yollarını ayırması gerektiği belirtildi.
5 İSİM A TAKIMLA ANTRENMAN YAPMIYOR
Ayrılık ihtimali bulunan futbolculardan bazılarının şimdiden A takım çalışmalarının dışında kaldığı aktarıldı.
Benoit Badiashile, Axel Disasi, Marc Guiu, David Datro Fofana ve Caleb Wiley'nin şu anda A takımla antrenmanlara dahi katılmadığı ve geleceklerinin belirsiz olduğu ifade edildi.
LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Chelsea'nin ayrılık planında yalnızca forma şansı bulmakta zorlanan oyuncular bulunmuyor.
Nicolas Jackson, Pedro Neto, Malo Gusto ve Mykhailo Mudryk gibi önemli isimlerin de ayrılığı gündemde.
CHELSEA'NİN 16 KİŞİLİK AYRILIK LİSTESİ
Londra ekibinde takımdan ayrılması gündemde olan futbolcular şöyle:
Benoit Badiashile
Axel Disasi
Marc Guiu
David Datro Fofana
Caleb Wiley
Trevoh Chalobah
Filip Jorgensen
Mamadou Sarr
Dario Essugo
Mykhailo Mudryk
Nicolas Jackson
Liam Delap
Malo Gusto
Emmanuel Emegha
Pedro Neto
Kendry Paez