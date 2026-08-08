SGK uzmanı İsa Karakaş, mevcut ekonomi programının sabit gelirliler üzerindeki etkisine dikkat çekerken,
SGK uzmanı İsa Karakaş tarih verdi: Emekli maaşına ek zam geliyor
SGK Uzmanı İsa Karakaş, katıldığı canlı yayında temmuz ayı enflasyon verileri, yıl sonu enflasyon beklentileri ve ocak ayında emekli ile memur maaşlarına yapılması beklenen zam oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca Karakaş seyyanen zam için tarih verdi.Cemile Kurel
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için olası zam oranlarını ve refah payı beklentilerini değerlendirdi.
“Enflasyon Mücadelesi Sabit Gelirliyi Tüketti”
Orta Vadeli Program’da geçmiş yıllarda açıklanan enflasyon hedefleri ile gerçekleşen rakamlar arasındaki farka dikkat çeken Karakaş, emeklilerin ve sabit gelirlilerin yaşadığı ekonomik zorluklara vurgu yaptı.
Ocak Ayında Emekliye Ne Kadar Zam Gelecek?
Yılın ikinci yarısının başlamasıyla birlikte ocak ayında yapılacak maaş artışlarına ilişkin beklentiler de gündeme geldi.
Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en kötü ihtimalle yüzde 7, en yüksek ise yüzde 11 civarında bir artış beklediğini belirtti.
Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme şartlarının belirleyici olduğunu ifade eden Karakaş, yüzde 5 ile yüzde 8,5 arasında bir artış öngördü.
Refah payı için 2027'yi işaret etti
Karakaş’ın değerlendirmesinde refah payı ve seyyanen zam beklentisi de öne çıktı.
Reel bir iyileştirmenin ve yasal olarak verilmesi gereken oranların üzerinde refah payı artışının seçim takviminin yaklaşmasıyla gündeme gelebileceğini savunan Karakaş, geçmiş seçim dönemlerinde 3600 ek gösterge ve EYT gibi düzenlemelerin hayata geçirildiğini hatırlattı.
“2027 Ocak Ayından İtibaren Refah Payı Bekliyoruz”
Karakaş, hükümet ve AK Parti teşkilatı içerisinde memur, emekli ve asgari ücretlilerin durumuna ilişkin değerlendirmelerin yapıldığını belirterek, seçim takvimine dikkat çekti.
Karakaş’a göre 2027 yılı Kasım ayında veya en geç 2028 Nisan ayında seçim yapılması halinde, 2027 Ocak ayından itibaren yasal olarak verilmesi gereken zam oranlarına ek olarak refah payı gündeme gelebilir.
Karakaş, seçim dönemlerinin yaklaşmasıyla birlikte yüksek zamların gündeme gelmesinin Türkiye’de daha önce de görüldüğünü savundu.
Zam Oranları Henüz Kesinleşmedi
Karakaş’ın açıkladığı yüzde 7-11 ve yüzde 5-8,5 arasındaki oranlar uzmanın kendi tahminleri olarak öne çıkıyor. Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak kesin artış oranı ise yılın ikinci yarısındaki enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından netleşecek.