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Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Şu ana kadar Lesley Ugochukwu'yu kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, ağustos ayında ses getirecek bir transfere imza atmayı planlıyor. Galatasaray'ın listesindeki bir numaralı isim ise milli futbolcu Can Uzun.

PAZARLIKLAR AYLARDIR DEVAM EDİYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin 19 yaşındaki futbolcunun transferi için Eintracht Frankfurt ile uzun süredir görüşme halinde olduğu belirtildi.

Taraflar arasındaki pazarlıkların özellikle bonservis bedeli üzerinde yoğunlaştığı ifade edilirken, son görüşmelerin ardından Galatasaray'ın önemli mesafe katettiği öne sürüldü.

FRANKFURT 60 MİLYON EURO İSTİYORDU

Eintracht Frankfurt, Can Uzun için yapılan ilk görüşmelerde 60 milyon Euro seviyesinde bir bonservis talep etti. Galatasaray ise bu rakamı yüksek bulurken görüşmeler devam etti.

15 MİLYON EURO'LUK İNDİRİM

Fanatik'in haberine göre; pazarlıkların ardından Alman kulübü geri adım attı ve Can Uzun için istediği bonservis bedelini 45 milyon Euro seviyesine kadar düşürdü.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılıların ise transfer için çıkabileceği maksimum rakamı 40 milyon Euro olarak belirlediği aktarıldı.

Galatasaray'ın Frankfurt'a sunduğu teklifin 35 milyon Euro garanti bonservis + 5 milyon Euro bonus şeklinde olduğu kaydedildi.

ARADAKİ FARK 5 MİLYON EURO

Frankfurt'un beklentisini 45 milyon Euro'ya çekmesiyle taraflar arasındaki fark da önemli ölçüde azaldı.

Alman ekibinin 45 milyon Euro'luk talebine karşılık Galatasaray'ın bonuslarla birlikte 40 milyon Euro'ya ulaşan teklifi bulunuyor.

Böylece aylardır devam eden Can Uzun pazarlığında taraflar arasındaki fark 5 milyon Euro seviyesine kadar gerilemiş durumda.