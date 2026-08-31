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Kaynak: AA

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde düzenlenen düğün, çok sayıda kişinin rahatsızlanmasıyla gündeme geldi.

Karıncalı Mahallesi’nde gerçekleştirilen düğünde yaklaşık 500 kişiye yemek ikram edildi. Tavuklu pilav yiyen bazı davetliler, yemeğin ardından bir süre sonra rahatsızlanmaya başladı.

Mide bulantısı ve kusma şikâyeti yaşayan 100’den fazla kişi hastanelere başvurdu.

100’DEN FAZLA KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Rahatsızlanan vatandaşlar çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından gerekli müdahaleler yapılırken, vatandaşların durumları da takip edilmeye başlandı.

İlk belirlemelere göre rahatsızlanan kişilerde mide bulantısı ve kusma gibi hafif semptomlar görüldü.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, Orhaneli ilçesinde düzenlenen cemiyette yaklaşık 500 vatandaşa yemek ikram edildiği, yemekten ise 100’den fazla kişinin etkilendiği belirtildi.

Sağlık Müdürlüğü, hastanede tedavi altına alınan vatandaşların durumunun ağır olmadığını bildirerek, “An itibarıyla olay kaynaklı durumu ağır seyreden vatandaşımız bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

OLAY YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Sağlık Müdürlüğü açıklamasında olayın yakından takip edildiği belirtildi.

Düğünde ikram edilen tavuklu pilavın ardından çok sayıda kişinin aynı şikâyetlerle hastanelere başvurması üzerine olayla ilgili inceleme sürüyor. Rahatsızlanmaların kesin nedeninin yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.