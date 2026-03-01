Türkiye'yi terk ederek Dubai'ye yerleşen ünlü modacı Pınar Kerimoğlu, lüks evinde huzurlu anlar yaşarken birdenbire şok yaşadı. İran'ın misilleme füzeleri sonrası korku dolu dakikalar geçirdi.

Moda dünyasında özgün tasarımlarıyla tanınan Pınar Kerimoğlu, son dönemde YouTube programıyla dikkat çekiyordu. Nihal Candan'ın vefatı öncesi yaptığı paylaşımlarla eleştiri toplayan modacı, kısa süre önce Türkiye'yi bırakıp Dubai'ye taşınmıştı.

Dubai'deki lüks konutundan paylaşımlar yaparken bir anda olayların ortasında kalan Kerimoğlu yeniden gündeme oturdu.İran'ın ABD'ye misilleme olarak Dubai'ye füze göndermesi üzerine Pınar Kerimoğlu sosyal medyadan açıklama yaptı.

ÖNCE "GÜVENLİ" DEDİ SONRA "SIĞINAK YOK" DEDİ

İPınar Kerimoğlu ilk paylaşımında güvende olduklarını belirterek "Yaşadığımız ülkenin güvenlik konusundaki hassasiyeti ve sistemlerin güçlü altyapısı sayesinde içimiz rahat" dedi.

Modacı ardından peş peşe paylaşımlar yaptı ve dikkatleri üzerine çekti. Yayın yasağı olduğunu ifade ederek bazı hikayelerini silen Pınar Kerimoğlu "Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dubai'de hiçbir yerde sığınak olduğunu düşünmüyorum" dedi.