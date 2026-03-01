Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde bulunan Dubai Uluslararası Havalimanı’nın İran tarafından hedef alındığı iddiasına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Yayınlanan görüntülerde, havalimanı terminalinin insansız hava aracı saldırısına uğradığı öne sürülürken, saldırının İran tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Paylaşımlarda, olayın ardından havalimanında bulunan yolcuların tahliye edildiği ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi. İlk bilgilere göre saldırıda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Söz konusu görüntülerle ilgili yetkili makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medyada yayılan görüntülerin doğruluğu bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.