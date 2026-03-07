İran’a ait olduğu belirtilen insansız hava aracı, Dubai Uluslararası Havalimanı’na saldırdı. Alarm verilen havalimanında yolcular ve personel güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi, tüm uçuş operasyonları geçici olarak durduruldu. Saldırının 3 numaralı terminalde yangına yol açtığı bildirildi.

Saldırı sırasında drone’un yere çarpması sonucu devasa bir duman bulutu yükseldi. Görüntüler, İHA saldırısının şiddetini gözler önüne serdi.

KISMİ OPERASYON YENİDEN BAŞLADI

Saldırıdan yaklaşık üç saat sonra Dubai Uluslararası Havalimanı’nda bazı operasyonlar kısmen yeniden başlatıldı.

Ancak yolculara uçuş programlarının sürekli değiştiği bildirildi ve uçuşları onaylanmadan havalimanına gitmemeleri tavsiye edildi.

EMİRATES’İN AÇIKLAMASI

Emirates havayolu şirketi, tahliyenin ardından bazı seferlerin yeniden başlatıldığını duyurdu. Güvenlik önlemleri ve yangın kontrol çalışmaları devam ediyor.