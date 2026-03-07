Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Gündem Savunma sanayinde seferberlik: AKINCI ve KIZILELMA'dan peş peşe müjde geldi

Bayraktar AKINCI'nın, aynı anda otomatik çoklu hedef takibi, elektronik destek ve taarruz kabiliyetleri sağlayan MURAD AESA Radar ile performans test uçuşu başarıyla gerçekleştirildi. Öte yandan Bayraktar KIZILELMA'nın EOTS Performans ve Dayanım Test Uçuşu da tamamlandı. İşte detaylar..

ABD ile İsrail'in İran'a saldırmasıyla kapımızda başlayan savaş Türkiye'yi de olası ihtimallere karşı harekete geçirdi.

Savunma sanayinin önemli milli insansız hava araçları Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA test aşamalarını hızlandırıldı.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), bir yandan teslim edildiği kullanıcılara başarıyla katkı sağlarken, bir yandan yeni milli ekipman ve mühimmatlarla donatılıyor.

Farklı tipteki mühimmatları yer ve hava hedeflerine karşı etkin şekilde kullanabilen milli TİHA'nın atış testleri başarıyla sürüyor.

Bugüne kadar milli TİHA'nın geliştirme faaliyetleri kapsamında MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN, TOLUN IIR, Teber-81, Teber-82, LAÇİN 82 LGK-81, LGK-82, HGK-82, Gökçe Güdüm Kiti, Gözde Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, TV Arayıcı ve Lazer Arayıcı Başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze ve Çakır Seyir Füzesi başarıyla test edildi.

Daha önce KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi ile başarılı hava-hava atışları gerçekleştiren AKINCI, ROKETSAN'ın geliştirdiği EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile yaptığı hava-hava atış testinde de gökyüzündeki hedef İHA'yı tam isabetle vurdu.

Mühimmat entegrasyonlarının yanı sıra milli TİHA'nın MURAD AESA Radar ile performans test uçuşu da başarıyla gerçekleştirildi.

ASELSAN'ın geliştirdiği MURAD AESA Burun Radarı, aynı anda otomatik çoklu hedef takibi, elektronik destek ve taarruz kabiliyetleri ile yapay zeka tabanlı hedef kimliklendirme özellikleri öne çıkıyor.

Bu özellikleriyle yerli radar, Bayraktar AKINCI'nın caydırıcılığını artırıyor.

bayraktar kızılelma bu yıl envantere girecek
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın da testleri başarıyla devam ediyor.

KIZILELMA bugüne kadar eğitim uçuşlarından elektronik harp kendini koruma sistemi fonksiyonel uçuşuna kadar çeşitli testleri başarıyla geçti.

5 Ocak'ta EOTS Performans ve Dayanım Test Uçuşu yapılan milli insansız savaş uçağına, görev sırasında kuvvet çarpanı oluşturacak elektronik harp yeteneği kazandırıldı.

ASELSAN FEWS-U Elektronik Harp Süiti göreve hazır hale getirilerek Bayraktar KIZILELMA'ya entegre edildi ve ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirildi.

FEWS-U, 360 derece kapsama, yüksek doğrulukta tehdit yönü tespiti, hızlı tehdit tespit ve teşhisi gibi özellikler sunuyor.

İnsansız platformların ister ve kısıtlarına göre uyarlanan FEWS-U, hava aracını hedef alan radar tehditlerini tespit ve teşhis eden, bu tehditlere karşı tedbirler uygulayan entegre bir sistem olarak görev yapıyor.

Bayraktar KIZILELMA geçen yıl, test programı kapsamında TOLUN ve TEBER-82 mühimmatları ile yaptığı ilk atış testini tam isabetle başarıyla gerçekleştirmişti.

Milli insansız savaş uçağı ayrıca Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı olmuştu.

Tüm süreçleri başarıyla devam eden Bayraktar KIZILELMA'nın bu yıl içerisinde envantere girerek göreve başlaması planlanıyor.

Kaynak: AA
