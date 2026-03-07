CNN International, yayında ve kurumsal hesaplarında 'Kürtlerin yaşadığı bölgeler' isimli bir harita paylaştı. Harita'da Türkiye'nin bir bölümü Kürt bölgesi olarak tasfir edildi. Sözde Büyük Orta Doğu Projesi'ni andıran harita kamuoyunda büyük tepki çekti. Etnik spekülasyon yapılan ve gerçeklikten uzak bir hayal ürünü olan harita hakkında İletişim Başkanlığı'ndan tepki geldi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TEPKİ GÖSTERDİ

CNN International'ın paylaştığı görselin yanıltıcı ve indirgeyici bir yaklaşım olduğu belirtilen açıklamada, "CNN International’ın yayınlarında ve dijital platformlarında bu tür yanıltıcı harita ve görsel temsillere yer vermekten kaçınmasını ve gelecekteki haberlerinde daha yüksek düzeyde editoryal özen göstermesini beklemekteyiz" denildi.

İletişim Başkanlığı'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

İletişim Başkanlığı, CNN Internatinol tarafından Türkiye'deki demografik yapıyı hedef alan ve etnik spekülasyon yapan sözde haritaya ilişkin açıklama yaptı. Haritayı ve içeriği 'endişe verici' olarak değerlendiren Açıklamada, 'Birliğimizi ve kardeşliğimi hedef alan bu yaklaşım kabul edilemez' denildi.

