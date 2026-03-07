Hükümet kanadından gelen "yeni sistem" sinyalleri, bayram ikramiyelerinin kapsamının daraltılacağı tartışmalarını beraberinde getirdi. AK Parti kulislerinde konuşulan "Gelir Tamamlayıcı Aile Desteği" formülüyle, yüksek gelirli emeklilere ikramiye yolunun kapanması gündemde.
SGK uzmanı Özgür Erdursun’dan ezber bozan açıklama: Emekliye ikramiye şoku
SGK uzmanı Özgür Erdursun, AKP kulislerinde konuşulan ikramiyelerin geliri düşük olanlara verilmesi yönündeki ifadelere sert çıktı. Erdursun, "Bayram ikramiyesi özünü kaybetti, düşük aylığa katkı sunamıyor. Bence tamamen kaldırılmalı" dedi.Derleyen: Süleyman Çay
AK Parti kaynakları, mevcut ikramiye sistemindeki "adaletsizlik" iddiasını gündeme taşıdı. Vekiller ile düşük gelirli emeklilerin aynı tutarda ikramiye almasını eleştiren parti yönetimi, desteğin sadece ihtiyaç sahiplerine odaklanması gerektiğini savunuyor.
Bu doğrultuda, bayram ikramiyelerinin 2027’de hayata geçmesi planlanan "Gelir Tamamlayıcı Aile Desteği Programı" kapsamına alınması üzerinde duruluyor.
Kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak da bilinen bu yeni modelle, ikramiyelerin sadece belirli bir gelir eşiğinin (örneğin 50 bin TL) altında kalan emeklilere verilmesi tartışılıyor.
Ancak bu düzenlemenin Anayasa’nın "eşitlik ilkesine" aykırı olabileceği endişesi, sosyal destek temelli yeni bir formül arayışını hızlandırdı.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun YouTube kanalında iktidar kulislerinden sızan bu hazırlıkları sert bir dille eleştirdi.
Emeklilerin yaklaşık yüzde 90’ının zaten 25 bin TL’nin altında maaş aldığını hatırlatan Erdursun, ikramiyenin "sosyal yardım" mantığına büründürülmesinin sosyal güvenlik sisteminin doğasına aykırı olduğunu belirtti.
Erdursun, "Bayram ikramiyesi özünü kaybetti, düşük aylığa katkı sunamıyor. Bence tamamen kaldırılmalı" ifadelerini kullanarak sistemdeki tıkanıklığa dikkat çekti.