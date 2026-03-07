Altın fiyatlarının neden düştüğü ortaya çıktı: İşte yatırımcıyı yakan 5 neden

2- FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİNİN ZAYIFLAMASI

Brent petrolün 82-85 dolar bandına yerleşmesi küresel enflasyon beklentilerini yükseltti. Bu durum, ABD Merkez Bankası (Fed) ve diğer merkez bankalarının faiz indirimlerine daha geç başlayabileceği beklentisini artırdı. Faiz getirisi olmayan altın bu ortamda cazibesini bir miktar kaybetti.