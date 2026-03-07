ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan Orta Doğu’daki çatışmalar, İran’ın da karşılık vermesiyle birlikte küresel bir savaşa doğru gitmeye hazırlanıyor.
Altın fiyatlarının neden düştüğü ortaya çıktı: İşte yatırımcıyı yakan 5 neden
Orta Doğu’da çıkan savaş sonrası "güvenli liman" olan altının fiyatında artış beklenirken, düşüşe geçmesi ile ilgili 5 neden sıralandı. İşte o nedenler…Derleyen: Baran Yalçın
İran’ın Hürmüz Boğazı'nı trafiğe kapatması da petrol fiyatlarını iyice yükseltti. Savaşın ilk günlerinde ons altın fiyatı 5 bin 393 doları gram altın ise 8 bin lirayı gördü. Çatışmaların üçüncü gününden itibaren düşüşe geçen altında ons fiyatı, 5 bin 62 dolara indi.
Yurt içinde gram altın ise 7 bin 180 liraya kadar düştü. Savaşın ilk gününde gram altın alan vatandaş, bugüne kadar 850 lira kaybetti.
Peki savaş anında "güvenli liman" olarak görülen altının fiyatında artış beklenirken, düşüşe geçmesi ile ilgili 5 neden ise şöyle sıralanıyor:
1- DOLAR ENDEKSİNDEKİ GÜÇLÜ YÜKSELİŞ
Krizin ilk aşamasında yatırımcılar altın yerine ABD doları ve ABD Hazine tahvillerini güvenli liman olarak tercih etti. Dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerine çıkması, dolarla fiyatlanan altın üzerinde teknik baskı oluşturdu.
2- FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİNİN ZAYIFLAMASI
Brent petrolün 82-85 dolar bandına yerleşmesi küresel enflasyon beklentilerini yükseltti. Bu durum, ABD Merkez Bankası (Fed) ve diğer merkez bankalarının faiz indirimlerine daha geç başlayabileceği beklentisini artırdı. Faiz getirisi olmayan altın bu ortamda cazibesini bir miktar kaybetti.
3- YATIRIMCILARIN NAKDE YÖNELMESİ (LİKİDİTE İHTİYACI)
Piyasalarda yükselen oynaklık, yatırımcıların kârda oldukları altın ve gümüş pozisyonlarını kapatarak nakde geçmesine sebep oldu. “Cash is king” yaklaşımıyla yapılan bu satışlar fiyatlarda geri çekilmeyi hızlandırdı.
4- KÂR REALİZASYONU
Altının daha önce hızlı yükselmesi, yatırımcıların yüksek seviyelerde kâr satışına yönelmesine neden oldu. Özellikle 5 bin 400 seviyeleri civarında gelen satışlar düşüşü tetikleyen önemli faktörlerden biri oldu.
5- “HABERİ AL, GERÇEKLEŞİNCE SAT” ETKİSİ
Jeopolitik risklerin bir süredir fiyatlanmış olması sebebiyle olayın gerçekleşmesiyle beraber piyasada klasik “haberi al, gerçekleşince sat” davranışı görüldü. Bu durum da altın fiyatlarında sınırlı geri çekilmeye neden oldu.