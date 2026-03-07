Sahte ve yasa dışı yollarla alınan kalın karakterli APP plakalara cezalar kesiliyor. Şimdiden bu plakalara sahip olan milyonlarca kişi plakalarını değiştirmek için uzun kuyruklar oluşturuyor.

APP olarak adlandırılan plakalara 280 bin liraya varana kadar ceza kesiliyor ve araçlar trafikten alınıyor. İlk cezada 140 bin lira, ikinci defa yakalanılma durumunda 280 bin lira ceza kapıya geliyor.

APP PLAKA CEZASI ERTELENDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla standart dışı plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar sadece rehberlik amacıyla yapılacağı, sürücülere ceza uygulanmayacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla standart dışı plakalara yönelik denetimlerin 1 Nisan'a kadar yalnızca rehberlik amacıyla yapılacak. Bu süre boyunca sürücülere ceza uygulanmayacağı belirtildi.

APP PLAKA NEDİR?

APP plaka açılımı “Amerikan Pres Plaka" olarak bilinir. APP plaka orijinal araç plakalarının görsel olarak değiştirilmiş, genelde kalın puntolu harf ya da rakamlar içeren, reflektif özellikleri ve mühür detayları farklılaştırılmış bir plaka türü şeklinde bilinir. Bu plakalar, estetik açıdan daha dikkat çekici olması hedefiyle üretilir.

DETAYLAR GELİYOR...