La Liga'da 27. haftanın açılış maçında Real Madrid 10 eksikle gittiği Celta Vigo deplasmanında uzatmalarda Valverde'nin attığı golle kritik bir galibiyete imza attı.

Arda Güler, Real Madrid kariyerindeki ilk golünü attığı ve en çok gol katkısı sunduğu rakibi Celta Vigo'yu yine boş geçmediği maçta Arbeloa'nın kararına inamamadı.

ARDA GÜLER ASİSTİYLE REAL MADRİD ÖNE GEÇTİ

Estadio de Balaidos'ta oynanan karşılaşmanın henüz 11'inci dakikasında Arda Güler'in asistinde Tchouameni net bir vuruşla topu ağlara göndererek Real Madrid'i öne geçirdi. Ligde 8. asistini yapan milli yıldız bu sezon toplamda 13 gol pası vererek Real Madrid'de bu alanda zirveye yerleşti.

Borja Iglesias skoru eşitledi! 🔥 pic.twitter.com/Kq0V54Z2Re — S Sport (@ssporttr) March 6, 2026

CELTA VIGO BORJA IGLESIAS İLE EŞİTLİĞİ YAKALADI

Celta Vigo bu gole Borja Iglesias ile 25'te karşılık verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarısı büyük heyecana sahne olan karşılaşmada son dakikaya kadar skor değişmedi.

Arda Güler, 65. dakikada yerini Cesar Palacios'a bıraktı. 👀



Bu değişikliği nasıl buldunuz? 🤔 pic.twitter.com/HQfaiIB4KC — S Sport (@ssporttr) March 6, 2026

ARDA GÜLER ARBELOA'NIN KARARINA İNANAMADI

Alvaro Arbeloa'nın 65'inci dakikada iyi bir maç çıkaran Arda Güler'i kenara alıp 21 yaşındaki genç oyuncu Cesar Palacios Perez'i oyuna sokması şaşkınlık yarattı. Değişiklik kararına Arda Güler de şaşırarak tepki gösterdi. Hocasının kararını başta inanamayan Arda çevresindekilere doğru anlayıp anlamadığını sordu ve büyük bir hayal kırıklığıyla kenara geldi.

FEDE VALVERDEEE! 🔥🔥



Real Madrid son dakikalarda öne geçiyor! ⚽ pic.twitter.com/MDYeHCeZIG — S Sport (@ssporttr) March 6, 2026

VALVERDE ŞANSININ DA YARDIMIYLA 3 PUANI GETİRDİ

Celta Vigo'nun bir topunun direkten döndüğü son dakikalarda kalesinde büyük tehlikeler yaşayan Real Madrid Valverde'nin şansının da yardımıyla 90+4'te attığı golle 3 puana uzandı. Uruguaylı yıldızın ceza sahası dışından çektiği şutta savunmadan sekerek yöne değiştiren top ağlarla buluştu ve Real Madrid kötü gidişata 'dur' dedi.

BARCELONA İLE FARK MAÇ FAZLASIYLA 1 PUANA İNDİ

Ligde son iki maçını kaybeden Real Madrid kadrosunda önemli eksiklerle çıktığı bu maçta galibiyete ulaşarak puanını 63'e yükseltti. Eflatun Beyazlılar maç fazlasıyla Barcelona ile arasındaki puan farkını da böylelikle 1'e indirmiş oldu.