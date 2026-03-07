Türkiye'nin yerli ve milli beşinci nesil savaş uçağının yeni prototipleri gün yüzüne çıktı. KAAN’ın yeni prototipleri TUSAŞ tarafından üretilen ve 21 Şubat 2024 tarihinde ilk uçuşunu yapan KAAN'ın 3 prototipi de basına tanıtıldı. İlk uçuşu yapan P0 prototipi ve diğer prototipler P1 ile KAAN TBSTP yer alıyor. P0 prototipi ilk uçuşunda 14 dakika havada kalmış ve 1000 ft irtifa ile 230 knot hıza ulaşmıştı.
Türkiye'nin yerli üretimi KAAN göz kamaştırdı: İşte yeni özellikleri
Türkiye'nin yerli ve milli beşinci nesil savaş uçağı KAAN'ın yeni prototipleri ortaya çıktı. İşte yeni özellikleri.Derleyen: Baran Yalçın
KAAN'ın havadaki ana uçuş testleri ise P1 prototipi ile gerçekleştirilecek. Bu prototip ilk uçuşunu Nisan 2026 tarihinde icra edecek. TBSTP prototipiyle yerdeki tüm kritik testler yapılacak. Bu platformda uçuş kontrol sistemleri ve uçağın sahip olduğu elektronikler de denenecek. Peki yeni prototiplerde neler değişti?
Tasarım değişiklikleri
Yeni prototiplerde paylaşılan resimde ortada duran P0'a göre tasarım değişikliğine gidildiği göze çarpıyor. Öncelikle KAAN'ın boyunun biraz daha kısaldığı ve tasarımın daha derli toplu hale getirildiği görülüyor. Motorların bulunduğu bölgeyle uçuş takımlarındaki tasarım değişikliği hemen fark ediliyor. Uçağın uçması için gereken havayı çekerek motorlara aktaran hava alıklarının uçağın iki yanında kokpite daha yakın konumlandırıldığı göze çarpıyor. Uçağın hava alıklarının tasarımları büyük önem taşıyor. Zira hava alıkları uçağın hızını, manevra kabiliyetini, radar görünümünü hatta uçağın motorlarının çalışmasını bile etkiliyor. Bir diğer göze çarpan değişiklik ise kokpit camının P0'daki yapısı aksine yeni prototiplerde tek parça olarak tasarlanması. Bu yeni kokpit camı sayesinde pilot daha büyük bir görüş açısına sahip olacak. Ayrıca tek parça kokpit camının uçağın aerodinamiğine de faydası büyük. Bunun yanında uçağın burnunun daha tok bir görünüme kavuştuğu paylaşılan resimlerde görülüyor. Bunun nedeni ise yerli ve milli AESA radarı olan Aselsan Murad radarının uçağa eklenmesi.
KAAN bu radar ile aynı anda birden fazla hedefi çok uzak mesafeden tespit edip bu hedeflerin takibini yapabilecek. Bunun yanında Aselsan imzalı elektronik hedefleme sistemi, Togan ve kızılötesi arama takip sistemi için ayrılan yuvalar da göze çarpıyor. Sadece ilk uçuşu yapması için geliştirilen P0'ın bile radar kesit izi oldukça düşük iken yeni prototiplerin bu değişikliklerle daha düşük bir radar kesit izine sahip olması bekleniyor. Bu durum KAAN'a 5. nesil uçaklarda yer alan stealth özelliğini kazandırıyor. KAAN'ın prototip sayısı bununla da kalmayacak. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün daha önce yaptığı açıklamada KAAN Projesi kapsamında TUSAŞ'a 6 adet prototip uçak siparişi verdiklerini ve bu uçakların farklı testlerde kullanılacağını ifade etmişti. Yapımı devam eden P2 prototipinin de 2026 yılının Ağustos ayında ilk uçuşunu yapması bekleniyor. Test takviminin sekteye uğramaması halinde KAAN seri üretimi 2028 yılında başlayacak.
İlk etapta Türk Hava Kuvvetleri envanterine alınmak üzere 20 adet KAAN üretilecek. İlk KAAN'lar 4,5 nesil konfigürasyonuyla üretilecek. Bu uçaklarda ABD'li General Electric tarafından üretilen F110 motorunun kullanılması planlanıyor. Kale tarafından geliştirilen TF35.000 motorun ise 2032 yılında uçağa entegre edilmesi planlanıyor. Yerli ve milli TF35.000 motoru ile KAAN 5. nesil kabiliyetlerine kavuşacak. Toplamda ise Türk Hava Kuvvetleri için 100 adet KAAN üretilecek. KAAN henüz test aşamasında bile dünyanın ilgi odağı oldu. KAAN’a büyük ilgi KAAN projesi kapsamında IDEF 2025 fuarında Endonezya ile 48 adetlik uçak tedariki için sözleşme imzalanmıştı. Bu anlaşma Türkiye'nin ilk 5. nesil savaş uçağı KAAN uluslararası arenadaki ilk tedarik sözleşmesi olarak tarihe geçti.
Anlaşmaya göre Endonezya yerli üretim TF35.000 motorlarına sahip KAAN'lardan tedarik edecek. Bunun yanında Suudi Arabistan, Pakistan ve Azerbaycan gibi ülkelerin KAAN'a olan ilgisi de basında sıkça yer aldı. KAAN'ın özellikleri uzunluğu 21, yüksekliği 6 metre olan KAAN'ın kanat açıklığı da 14 metre olacak. 1.8 maksimum seyir hızına ulaşacak olan KAAN'ın servis irtifası ise 55.000 feet. İlk etapta 2 adet 29.000 libre F110 motoru kullanılacak olan KAAN'a ilerleyen zamanlarda her biri 35.000 librede olan TF35.000 motorları da takılacak. TF35.000'de itki gücü artacak KAAN'ın hızı da yükselecek.
Dahili silah yuvası bulunan KAAN'da Çakır Seyir füzesi, SOM-J füzesi, tolum mühimmatı, Gökdoğan ve Bozdoğan hava füzeleri, Gökhan füzesi gibi birçok yerli ve milli mühimmat bulunabilecek. Ayrıca Gazap ve Hayalet gibi termobarik ve sığınak delici mühimmatlar da KAAN envanteri içinde bulunacak. Bunun yanında Tulgar Kaska monteli görüntüleme sistemiyle pilot baktığı her noktadaki hedefleri takip edebilecek. Ayrıca KAAN'da süper seyir özelliği, lazer ikaz sistemi, yönlendirilmiş kızılötesi karşı tedbir sistemi gibi çeşitli özellikler de bulunuyor.
