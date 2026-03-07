Türkiye'nin yerli üretimi KAAN göz kamaştırdı: İşte yeni özellikleri

Tasarım değişiklikleri

Yeni prototiplerde paylaşılan resimde ortada duran P0'a göre tasarım değişikliğine gidildiği göze çarpıyor. Öncelikle KAAN'ın boyunun biraz daha kısaldığı ve tasarımın daha derli toplu hale getirildiği görülüyor. Motorların bulunduğu bölgeyle uçuş takımlarındaki tasarım değişikliği hemen fark ediliyor. Uçağın uçması için gereken havayı çekerek motorlara aktaran hava alıklarının uçağın iki yanında kokpite daha yakın konumlandırıldığı göze çarpıyor. Uçağın hava alıklarının tasarımları büyük önem taşıyor. Zira hava alıkları uçağın hızını, manevra kabiliyetini, radar görünümünü hatta uçağın motorlarının çalışmasını bile etkiliyor. Bir diğer göze çarpan değişiklik ise kokpit camının P0'daki yapısı aksine yeni prototiplerde tek parça olarak tasarlanması. Bu yeni kokpit camı sayesinde pilot daha büyük bir görüş açısına sahip olacak. Ayrıca tek parça kokpit camının uçağın aerodinamiğine de faydası büyük. Bunun yanında uçağın burnunun daha tok bir görünüme kavuştuğu paylaşılan resimlerde görülüyor. Bunun nedeni ise yerli ve milli AESA radarı olan Aselsan Murad radarının uçağa eklenmesi.